Mukbang và cơn nghiện đồ ngọt: Những “sát thủ thầm lặng” đang hủy hoại cơ thể bạn

Thông tin này được BSCK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TPHCM, chia sẻ tại talkshow “Béo phì: Hệ lụy, cách phòng tránh và phương pháp điều trị” do Báo Pháp Luật TPHCM tổ chức, ngày 12-3.

BSCK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TPHCM. chia sẻ tại talkshow

Trước câu hỏi về những trào lưu ăn uống trên mạng xã hội, đặc biệt là “mukbang” (ăn với số lượng lớn trước camera), BS Diệp cho rằng đây là xu hướng phản khoa học và có thể gây nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Theo bà, trong các video "mukbang", người thực hiện thường ăn một lượng lớn thức ăn trong thời gian rất ngắn, chủ yếu là các món chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, đường và phụ gia. Điều này khiến cơ thể phải tiếp nhận một lượng năng lượng quá lớn trong thời gian ngắn.

Các bác sĩ chia sẻ tại buổi talkshow

Đáng chú ý, ăn quá nhanh và quá nhiều có thể gây ra nhiều hệ lụy trước mắt như rối loạn tiêu hóa, đau bụng, căng giãn dạ dày. Trong một số trường hợp, dạ dày giãn quá mức còn có thể chèn ép lên tim và phổi, gây khó thở hoặc ảnh hưởng đến hệ tim mạch.

“Thay vì cấm đoán, giải pháp hiệu quả hơn là sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục và định hướng hành vi ăn uống lành mạnh cho trẻ” - BS Diệp nhấn mạnh.

Một quan niệm phổ biến trong giới trẻ là ăn đồ ngọt có thể giúp giảm căng thẳng. BSCK1 Trương Phước Tân, chuyên khoa Nội tiết - Tiểu đường - Béo phì-Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, cho biết điều này có phần đúng nhưng chỉ mang tính tạm thời.

BSCK1 Trương Phước Tân, chuyên khoa Nội tiết - Tiểu đường - Béo phì-Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh chia sẻ thông tin

Khi ăn thực phẩm chứa nhiều đường, lượng đường trong máu tăng lên, kích thích cơ thể tiết insulin để điều hòa đường huyết. Quá trình này có thể tạo ra cảm giác dễ chịu trong thời gian ngắn, khiến nhiều người có xu hướng tiếp tục tìm đến đồ ngọt mỗi khi căng thẳng.

Tuy nhiên, việc lặp lại thói quen này thường xuyên sẽ khiến cơ thể tiết insulin liên tục, lâu dài có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin, một yếu tố nguy cơ quan trọng của đái tháo đường type 2.

Đặc biệt, đường tinh luyện có chỉ số đường huyết rất cao khiến đường máu tăng nhanh hơn so với các loại carbohydrate tự nhiên.

Các chuyên gia khuyến nghị rằng việc phòng ngừa béo phì cần bắt đầu từ thay đổi nhận thức và thói quen sống, đặc biệt trong nhóm trẻ em và thanh thiếu niên.

Một chế độ ăn cân bằng, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, giảm tiêu thụ đường tinh luyện, kết hợp với vận động thể chất thường xuyên là những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát cân nặng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

BS Diệp cho biết trước đây béo phì thường được xem là tình trạng cơ thể tích tụ mỡ quá mức gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cách nhìn nhận đã thay đổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), béo phì hiện được công nhận là một bệnh lý mạn tính, không chỉ đơn thuần là vấn đề dinh dưỡng. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của bệnh và đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa, điều trị toàn diện. Số liệu toàn cầu cho thấy xu hướng đáng lo ngại. Hiện nay khoảng 39% người trưởng thành trên thế giới bị thừa cân hoặc béo phì, tương đương hơn 2 tỉ người. Nếu không có giải pháp kiểm soát hiệu quả, đến năm 2035 tỉ lệ này có thể tăng lên 51%, tức khoảng 4 tỉ người. Đáng chú ý, số ca tử vong liên quan đến béo phì và các bệnh lý đi kèm hiện đã vượt qua số ca tử vong do suy dinh dưỡng. Tại Việt Nam, tình trạng thừa cân béo phì cũng gia tăng nhanh chóng. Khảo sát quốc gia cho thấy khoảng 21% người trưởng thành đang thừa cân hoặc béo phì, tăng gấp đôi trong vòng 10 năm. Ở trẻ em, khoảng 20% trẻ từ 6–18 tuổi rơi vào tình trạng này. Riêng tại TPHCM, tỉ lệ còn cao hơn: 37–38% người trưởng thành và 44% trẻ em độ tuổi học đường bị thừa cân hoặc béo phì, cho thấy nhu cầu cấp thiết phải có các giải pháp can thiệp sớm.



