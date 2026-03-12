Sinh lý nam bỗng trục trặc: Bác sĩ cảnh báo “thủ phạm” ít ai nghĩ đến

Mới đây, một chuyên gia tiết niệu chia sẻ với CNN rằng “thủ phạm” gây ra các vấn đề rối loạn cương dương ở nam giới có thể nằm bên ngoài chuyên gối chăn.

Jamin Brahmbhatt, bác sĩ tiết niệu và phẫu thuật robot tại hệ thống y tế Orlando Health, đồng thời là phó giáo sư tại Trường Y thuộc Đại học Central Florida (Mỹ), cho biết khi bệnh nhân đến gặp ông vì rối loạn cương dương, mối lo đầu tiên của họ thường không phải là sức khỏe.

“Bác sĩ ơi, người yêu tôi sẽ bỏ tôi mất,” họ thường nói với vẻ lo lắng.

Bác sĩ Jamin thường đáp lại: “Bình tĩnh nào, tôi đã nghe câu này cả nghìn lần rồi. Hãy bắt đầu với vài câu hỏi trước.”

Khi một người đàn ông đã bị huyết áp cao hoặc tiểu đường không được kiểm soát, nguyên nhân gây rối loạn cương dương thường dễ xác định hơn. “Nhưng khi bệnh nhân còn trẻ hoặc trông có vẻ khỏe mạnh, tôi sẽ nhìn xa hơn chuyện phòng ngủ và bắt đầu nghĩ đến mạch máu — và trái tim.” bác sĩ Jamin chia sẻ.

Theo vị chuyên gia, rối loạn cương dương có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề tim mạch.

Theo vị chuyên gia, những suất khoai tây chiên cỡ lớn vào đêm khuya và những lựa chọn ăn uống khác hôm nay có thể không gây ra cơn đau tim vào ngày mai, nhưng chúng có thể góp phần gây ra những thay đổi ở mạch máu, và điều đó có thể biểu hiện sớm hơn dưới dạng rối loạn cương dương.

Bác sĩ Jamin viết: “Đó là lý do tôi xem rối loạn cương dương như một dấu hiệu cảnh báo sớm của các vấn đề sức khỏe nguy hiểm hơn. Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết rối loạn chức năng tình dục đôi khi có thể xuất hiện từ một đến ba năm trước các triệu chứng điển hình của bệnh tim.”

Hướng dẫn của Hiệp hội Tiết niệu Mỹ còn đi xa hơn: nam giới nên được thông báo rằng rối loạn cương dương có thể là dấu hiệu nguy cơ của bệnh tim mạch tiềm ẩn và các tình trạng sức khỏe khác cần được đánh giá và điều trị.

Bác sĩ Jamin giải thích: “Lý do là vì phần lớn các vấn đề về tim không bắt đầu từ chính trái tim; chúng thường bắt nguồn từ những mạch máu nhỏ trong cơ thể. Theo thời gian, các động mạch có thể mất đi độ đàn hồi, lớp lót bên trong trở nên kém phản ứng, và mảng bám có thể tích tụ do cholesterol và viêm. Huyết áp cao, đường huyết cao, hút thuốc, ngủ kém và căng thẳng đều ảnh hưởng đến sức khỏe mạch máu.”

Phát hiện sớm bệnh mạch máu

Nếu các mạch máu bắt đầu cứng lại, hẹp lại hoặc mất khả năng giãn nở đúng cách, những thay đổi trong khả năng cương cứng có thể xuất hiện sớm — đôi khi trước cả những dấu hiệu cảnh báo điển hình của bệnh tim.

Bác sĩ Jamin cho biết: “Đó là lý do rối loạn cương dương đôi khi được xem là dấu hiệu sớm của vascular disease — tức các bệnh liên quan đến mạch máu cung cấp máu khắp cơ thể, bao gồm cả dương vật.”

Theo vị chuyên gia, không phải mọi trường hợp rối loạn cương dương đều chỉ ra bệnh tim. Nhưng khi tình trạng này mới xuất hiện, kéo dài hoặc ngày càng nặng hơn — đặc biệt ở những người cho rằng họ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh — thì đó có thể là tín hiệu cần nghiêm túc xem xét nguy cơ tim mạch. Nguyên nhân là những thay đổi ở mạch máu ảnh hưởng đến tim cũng có thể ảnh hưởng đến dương vật.

Hãy chú ý đến sức khỏe của bạn

Theo bác sĩ Jamin, nếu khả năng cương cứng của bạn thay đổi, đừng hoảng sợ — hãy chú ý đến điều đó. Đôi khi nguyên nhân chỉ là căng thẳng, thiếu ngủ, vấn đề tâm lý, mối quan hệ hoặc tác dụng phụ của thuốc, và việc giải quyết những vấn đề đó có thể tạo ra khác biệt lớn. (Và hãy lắng nghe nếu bạn đời khuyên bạn nên đi khám bác sĩ.)

Nhưng đôi khi nguyên nhân nằm ở mạch máu, và khi đó cuộc trò chuyện cần vượt ra ngoài phạm vi phòng ngủ.

Hãy trao đổi với bác sĩ và đảm bảo kiểm tra các yếu tố cơ bản như huyết áp, cholesterol và đường huyết. Nếu bạn ngáy to, thức dậy vẫn mệt mỏi hoặc thường xuyên kiệt sức, hãy hỏi bác sĩ về hội chứng ngưng thở khi ngủ.

“Đôi khi các xét nghiệm cho kết quả bình thường và giúp bạn yên tâm. Nhưng đôi khi chúng phát hiện yếu tố nguy cơ từ rất sớm — và đó là một điều tốt.” vị chuyên gia phân tích.

Mục tiêu của việc điều trị không chỉ là cải thiện khả năng cương cứng, mà còn là giúp bạn sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn — và vẫn có đời sống tình dục trọn vẹn trong suốt hành trình đó.



