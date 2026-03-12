Tình trạng béo phì, thừa cân tại Việt Nam đang gia tăng như thế nào?

Cùng với sự thay đổi về lối sống, chế độ ăn uống và mức độ vận động, tình trạng thừa cân, béo phì tại Việt Nam đang có xu hướng tăng rõ rệt, đặc biệt ở khu vực đô thị và nhóm trẻ em, thanh thiếu niên. Theo các khảo sát y tế trong nước và quốc tế, tỷ lệ người thừa cân, béo phì đã tăng nhiều lần so với trước đây, kéo theo nguy cơ gia tăng các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh tim mạch. Infographic dưới đây của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh(HCDC) cung cấp những số liệu đáng chú ý về thực trạng thừa cân, béo phì tại Việt Nam hiện nay.