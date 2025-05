3 thói quen dùng điều hòa nắng nóng tới 40 độ C cũng đừng mắc phải

Thời tiết dần chuyển hè, nắng nóng và nhiệt độ cao, lúc này không gì tuyệt hơn là được ở trong một căn phòng mát lạnh có điều hòa không khí. Từng đợt không khí mát thổi xuống mang lại cảm giác dễ chịu, giúp bạn vượt qua cơn nóng mùa hè một cách dễ dàng hơn.

Nhưng có một điều tôi cần nhắc bạn: Thà ngồi ở ngoài trời với nhiệt độ 40 độ C còn hơn dùng điều hòa theo 3 cách này, cực hại sức khỏe.

1. Để nhiệt độ quá thấp

Nhiều người muốn giữ mát nên để nhiệt độ ở mức 16 độ C. Tuy nhiên, khi ra khỏi phòng máy lạnh và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và nhiệt độ cao, bất kỳ ai cũng sẽ dễ bị cảm lạnh hoặc thậm chí là tình trạng sốc nhiệt do nhiệt độ thay đổi đột ngột. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Trên thực tế, 26 độ C là “nhiệt độ vàng”, chênh lệch nhiệt độ với nhiệt độ ngoài trời không quá 8 độ C, vừa thoải mái vừa tiết kiệm năng lượng.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cứ nhiệt độ tăng 1 độ C thì có thể tiết kiệm được 10% điện năng.

2. Không thông khí phòng điều hòa thường xuyên

Dữ liệu từ các nghiên cứu khoa học cho thấy nếu không khí trong phòng lắp máy lạnh không được thông gió trong 3 giờ, không khí sẽ trở nên "cũ kỹ", và sau 6 giờ, mức độ ô nhiễm có thể đạt đến mức gây hại cho sức khỏe. Điều này là do máy điều hòa thổi luồng không khí lưu thông trong nhà. Theo thời gian, khí carbon dioxide do con người thở ra, khí formaldehyde do đồ nội thất thải ra và vi khuẩn ẩn trong bộ lọc máy điều hòa đều "luân chuyển" trong nhà, và việc hít thở giống như "ăn rác trong không khí".

Ngay cả khi bạn biết cần phải để một khoảng trống nhỏ ở cửa sổ hoặc cửa ra vào khi bật điều hòa thì không khí trong phòng cũng cần được "thay thế" thường xuyên. Đặc biệt là khi ban ngày có nhiều người ở nhà và mọi người ngủ lâu vào ban đêm, nên mở cửa sổ 10 phút sau mỗi 3 giờ để loại bỏ hết "không khí cũ" trong nhà.

3. Không vệ sinh bộ lọc điều hòa thường xuyên

Năm ngoái tôi đã không vệ sinh bộ lọc điều hòa ở nhà nên luồng gió thổi ra luôn có “mùi mốc”. Sau đó, khi tôi tháo nó ra, tôi thấy bụi trên bộ lọc có thể được nén thành một quả bóng nhỏ!

Những bụi bẩn này làm tắc bộ lọc, buộc máy điều hòa phải hoạt động nhiều hơn, không chỉ gây lãng phí điện mà luồng không khí thổi ra còn mang theo vi khuẩn, dễ gây ho, viêm mũi.

Nên tháo rời và rửa sạch hàng tháng, quét sạch bụi bẩn bằng bàn chải mềm, rửa sạch bằng nước sạch và lau khô trước khi lắp lại.

Nguồn và ảnh: Sohu