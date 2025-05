Loại quả "màu sao tên y vậy" giá thành cực rẻ giúp ngăn ngừa sỏi thận, chữa táo bón

Cam không chỉ được dùng như một món ăn nhẹ mà còn là nguyên liệu chính trong các món ăn khác nhau. Ăn một quả cam mỗi ngày có thể cải thiện đáng kể khả năng điều hòa và sức bền của cơ thể.

Điều này phần lớn là do các vitamin có trong các loại trái cây họ cam quýt này. Lấy vitamin C chẳng hạn. Một quả cam chứa một lượng vitamin C tương đương với lượng vitamin C bạn có thể nhận được từ 10 quả táo, 12 quả chuối hoặc 30 quả mơ.

Ngoài vitamin C cam còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nếu bạn tiêu thụ chúng đều đặn và đúng cách.

Giữ cho thận khỏe mạnh

Hãy trợ giúp chức năng thận của bạn đúng cách bằng cách tiêu thụ ít nhất một trái cam mỗi ngày. Nếu bạn thích nước cam, thì đây là cách rất tốt để bổ sung citrate giúp làm chậm tiến trình hình thành sỏi thận và có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về thận.

Tiêu thụ cam hoặc nước cam có thể hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận.

Chống lại bệnh tim và ngăn ngừa sỏi thận

Là nguồn cung cấp kali, cam rất quan trọng cho hoạt động bình thường của cả tim và hệ thần kinh. Kali hỗ trợ điều hòa huyết áp và nhịp tim, bảo vệ chống lại chứng tăng huyết áp và rối loạn nhịp tim. Sự thiếu hụt khoáng chất quan trọng này có thể dẫn đến chuột rút, co giật, suy nhược và rối loạn nhịp tim.

Ngoài ra, cam còn chứa citrate, một hợp chất hóa học có tác dụng ức chế sự hình thành sỏi thận từ canxi và oxalate. Tiêu thụ cam hoặc nước cam có thể hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận bằng cách tăng nồng độ citrate trong nước tiểu và giảm nguy cơ kết tinh muối.

Ngăn chặn virus xâm nhiễm

Tiêu thụ thực phẩm giàu polyphenol có thể giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch, do đó sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi bị nhiễm virus. Cam có chứa rất nhiều polyphenol là một chất phòng chống virus, chống viêm, chống dị ứng, chống ung thư và chống tăng sinh.

Cải thiện sức khoẻ của mắt

Mắt chúng ta là cơ quan dễ bị ảnh hưởng hơn bao giờ hết do phải làm việc thường xuyên, vì thế chúng ta phải có ý thức bảo vệ. Đeo kính không phải là giải pháp duy nhất. Các loại thực phẩm giàu vitamin A làm công việc này tốt hơn bởi không chỉ bảo vệ tầm nhìn của bạn, mà còn giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng. Cam không phải là nguồn cung cấp vitamin A tốt nhất, nhưng một cốc nước cam chứa 8% lượng vitamin A khuyến cáo hàng ngày.

Tăng cường miễn dịch

Cam rất giàu vitamin C, một yếu tố cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ thống miễn dịch. Vitamin này giúp chống nhiễm trùng, ngăn ngừa cảm lạnh và cúm, đồng thời bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra.

Lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày là 75mg đối với phụ nữ và 90mg đối với nam giới. Trong khi đó, một quả cam cỡ trung bình chứa khoảng 70mg vitamin C, gần như đáp ứng được những yêu cầu này.

Chất xơ đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát mức cholesterol cao, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Tăng lượng chất xơ

Chất xơ đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát mức cholesterol cao, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Chất xơ cũng có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường tuýp 2. Cam có nhiều chất xơ nên ăn chúng thường xuyên sẽ giúp bạn tăng lượng chất xơ và cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn.

Chữa táo bón

Như đã đề cập ở trên, cam rất giàu chất xơ – bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan - đó là điều cần thiết cho sức khỏe tiêu hóa và duy trì việc đi tiêu đều đặn. Ăn một trái cam mỗi ngày có thể giúp bạn tránh được hội chứng ruột kích thích, trong đó có táo bón. Một ly nước cam tươi có thể giúp chúng ta nhuận tràng.

Nếu bạn không ăn cam và không uống nước cam tươi ít nhất một lần một tuần, tại sao không bắt đầu việc đó ngày hôm nay vì lợi ích sức khỏe khác mà bạn có thể gặt hái. Có thể do bạn không thích đồ chua, do bạn ngại vắt nước… hãy thêm cam vào món salad hoặc bột yến mạch nếu bạn không muốn vị cam tinh khiết vì những lợi ích sức khỏe kể trên.

Cải thiện sức khỏe làn da

Ngoài vitamin C, cam còn chứa các chất chống oxy hóa khác như beta-carotene, flavonoid và axit folic có tác động tích cực đến tình trạng của da.

Beta-carotene đóng vai trò là tiền chất của vitamin A, quan trọng đối với sức khỏe của da, tóc và móng. Flavonoid bảo vệ da chống lại tia UV, chống lão hóa sớm. Hơn nữa, axit folic hỗ trợ tổng hợp collagen, thành phần chính của mô liên kết của da.

Vitamin C và chất chống oxy hóa có trong cam đều quan trọng để xây dựng khả năng miễn dịch của cơ thể.

Giảm nguy cơ ung thư

Cam chứa D-limonene, một hợp chất được biết đến là có tác dụng ngăn ngừa các bệnh ung thư như ung thư phổi, ung thư da và thậm chí là ung thư vú.

Vitamin C và chất chống oxy hóa có trong cam đều quan trọng để xây dựng khả năng miễn dịch của cơ thể - chúng giúp chống lại bệnh ung thư. Bản chất dạng sợi của cam cũng giúp nó có tác dụng bảo vệ khỏi ung thư. Theo một nghiên cứu, có tới 15% trường hợp ung thư xảy ra do đột biến DNA, điều này có thể được ngăn ngừa bằng vitamin C.

Ngoài ra, theo tờ Times of India, cam cũng tốt cho mắt, kiềm hóa cơ thể, chống táo bón, giúp hấp thu tốt hơn, giảm cholesterol...