Bác sĩ chuyên khoa giảm cân Trần Uy Long (Trung Quốc) cảnh báo cần tránh 3 nhóm thực phẩm , trong đó có một món quen mặt đến mức được xem là “quốc dân” vào bữa sáng, nhưng lại bị xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1. Chỉ cần ăn thêm 50 gram mỗi ngày, nguy cơ ung thư đại trực tràng có thể tăng vọt 18%.

1. Thịt chế biến

Đứng đầu “danh sách đen” theo lời bác sĩ Trần Uy Long là thịt chế biến sẵn . Các loại như xúc xích, giăm bông từ lâu đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1 , tức có bằng chứng rõ ràng gây ung thư ở người.

Những thực phẩm này thường chứa nitrit và nitrat, khi vào cơ thể dễ chuyển hóa thành hợp chất gây ung thư. Chưa kể, quá trình hun khói và nấu ở nhiệt độ cao còn làm gia tăng các chất độc hại, gây tổn thương kéo dài cho hệ tiêu hóa.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, chỉ cần ăn thêm khoảng 50 gram mỗi ngày, tương đương một cây xúc xích, nguy cơ ung thư đại trực tràng đã tăng thêm 18%.

2. Đồ chiên rán

Nhóm thứ hai là thực phẩm chiên rán , thứ mà rất ít người có thể chối từ. Bác sĩ Trần Uy Long thẳng thắn cho biết gà rán, khoai tây chiên khi nấu ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra chất béo chuyển hóa (trans fat) và nhiều hợp chất oxy hóa.

Việc tiêu thụ thường xuyên không chỉ làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu , mà còn khiến khả năng mắc đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch cao hơn rõ rệt so với người ít ăn đồ chiên. Theo ông, đây chính là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang phải gánh chịu tình trạng quá tải mạn tính .

3. Đồ uống có đường

Nhóm cuối cùng là đồ uống có đường , đặc biệt phổ biến là các loại trà sữa, nước ngọt đóng chai. Bác sĩ Trần nhấn mạnh, chỉ cần uống một ly là lượng đường đã dễ dàng vượt khuyến cáo trong ngày.

Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, những người uống từ 2 ly đồ uống có đường mỗi ngày trở lên có nguy cơ béo phì và ung thư tăng rõ rệt. Chế độ ăn nhiều đường kéo dài không chỉ khiến cân nặng mất kiểm soát, mà còn liên quan đến ít nhất 13 loại ung thư cùng nhiều bệnh rối loạn chuyển hóa khác.

Ăn uống tưởng chừng là chuyện nhỏ mỗi ngày, nhưng chính những lựa chọn lặp đi lặp lại mới âm thầm quyết định rủi ro sức khỏe về lâu dài.

Nguồn và ảnh: Aboluowang