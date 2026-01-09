Hầu hết chúng ta đều sẵn sàng đầu tư rất nhiều tiền bạc vào các loại thực phẩm bổ sung đắt đỏ, thuốc bổ hay chế độ ăn uống khắt khe để kéo dài tuổi thọ và giữ gìn nhan sắc. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo rằng mọi nỗ lực chăm sóc thân thể sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn đang để 2 trạng thái tâm lý độc hại "ăn cắp" sức khỏe từ bên trong.

Nghiên cứu công bố vào tháng 9/ 2025 trên tạp chí The Lancet Regional Health - Europe đã chỉ ra một sự thật đáng báo động. Đó là những vấn đề tâm lý phổ biến nhưng nghiêm trọng hoặc kéo dài có thể rút ngắn tuổi thọ của một người từ 10 - 20 năm, tương đương với sự tàn phá của những căn bệnh nan y. Trong đó có 2 cảm xúc quen thuộc:

1. Buồn bã, chán nản kéo dài

Cảm giác buồn bã, chán nản nếu diễn ra trong thời gian dài sẽ có thể tiến triển thành trầm cảm, tạo ra một gánh nặng khủng khiếp cho hệ thống tim mạch. Theo nghiên cứu, những người thường xuyên sống trong sự chán nản có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn tới 72%.

Khi tâm trí chìm trong u uất, các con đường sinh học như viêm nhiễm và phản ứng căng thẳng nội tiết tố sẽ bị kích hoạt, làm trầm trọng thêm các tổn thương mạch máu. Điều này khiến cho mọi loại thuốc bổ hay chế độ ăn kiêng đều khó lòng bù đắp được sự sụt giảm sinh học đang diễn ra mãnh liệt bên trong tế bào.

2. Lo lắng thường xuyên

Sự lo lắng về cuộc sống, công việc... nếu không được giải tỏa sẽ dẫn đến rối loạn lo âu, khiến cơ thể luôn kẹt trong trạng thái căng thẳng mãn tính. Nghiên cứu cho thấy người mắc chứng rối loạn lo lắng có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn 41% so với người bình thường.

Lúc này, nồng độ các hormone căng thẳng luôn duy trì ở mức cao, đẩy huyết áp lên mức báo động và làm gia tăng nồng độ cholesterol xấu. Sự lo lắng không chỉ là một trạng thái tâm lý, nó là một chu trình tàn phá thể chất, khiến hệ tim mạch kiệt quệ và làm mất đi hàng chục năm tuổi thọ quý giá.

Mối tác động qua lại giữa bệnh tật và cảm xúc tiêu cực

Đáng kinh ngạc hơn, mối quan hệ giữa sức khỏe tâm thần và thể chất diễn ra theo cả hai chiều. Các nhà khoa học ước tính có hơn 40% người mắc bệnh tim mạch cũng đồng thời phải vật lộn với sự buồn bã và lo lắng. Những người mắc các rối loạn này có nguy cơ tử vong do đột quỵ và bệnh tim cao gấp 50% đến hai lần so với người khác.

Chính sự "đồng mắc" này cùng với việc nhận được sự chăm sóc y tế kém hơn do rào cản tâm lý đã tạo nên khoảng cách tuổi thọ lên tới 20 năm.

Làm thế nào để giảm cảm xúc tiêu cực, nuôi dưỡng tinh thần tích cực?

Mặc dù kiểm soát cảm xúc không dễ, nhưng bạn có thể làm một số điều sau:

- Khám sức khỏe và điều trị kịp thời: Định kỳ thực hiện các bài test tâm lý chuyên sâu, kiểm tra hormone căng thẳng, khám đường ruột... để nhận biết sớm vấn đề. Nhìn nhận và điều trị nghiêm túc.

- Chia sẻ và giải tỏa cảm xúc: Viết nhật ký, kết nối với bạn bè, người thân hoặc chuyên gia để nói ra những bất ổn, tránh kìm nén khiến tâm bệnh biến thành thân bệnh.

- Vận động giải phóng áp lực: Kết hợp các bài tập giãn cơ tại chỗ khi làm việc và tập thể thao cường độ cao (chạy bộ, bơi lội) để đốt cháy độc tố căng thẳng.

- Điều chỉnh lối sống và môi trường: Sắp xếp lại không gian sống xanh sạch, ngắt kết nối với các nguồn tin tiêu cực và ưu tiên giấc ngủ để hệ thần kinh phục hồi. Ngay cả môi trường sống, công việc cũng có thể cân nhắc thay đổi nếu cần.

- Thực hành các kỹ thuật chánh niệm: Áp dụng các bài tập thở sâu (4-7-8) hoặc thiền định ngắn để làm dịu nhịp tim và cân bằng lại cảm xúc ngay tức thì.

- Dinh dưỡng bổ trợ tâm trạng: Xây dựng chế độ ăn giàu omega 3, magie và vitamin nhóm b từ thực phẩm tự nhiên để nuôi dưỡng bộ não khỏe mạnh.

