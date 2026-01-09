Bác sĩ chỉ rõ thói quen phổ biến khiến nhiều người ĐỘT QUỴ ở tuổi 30, tổn thương cả 3 nhánh động mạch vành

Theo VietNamNet, TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện E (Hà Nội), đồng thời là người phụ trách điều hành Trung tâm Tim mạch, cho biết thời tiết lạnh đột ngột, lạnh sâu là yếu tố nguy cơ đặc biệt với những người có bệnh lý tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Thời gian qua, Bệnh viện E liên tục tiếp nhận các bệnh nhân nhập viện vì đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Điều đáng lo ngại là tình trạng trẻ hóa rất rõ rệt. Thẹo thống kê trong vòng 2,5 năm qua, bệnh viện đã ghi nhận khoảng 50 trường hợp nhồi máu cơ tim ở người dưới 50 tuổi.

"Trước đây, bệnh lý này thường gặp ở nhóm 55-60 tuổi thì nay đã xuất hiện ở độ tuổi 30-40, thậm chí có trường hợp mới 30 tuổi nhưng kết quả chụp cho thấy tổn thương cả 3 nhánh động mạch vành", bác sĩ Nguyên nói.

Theo bác sĩ Nguyên, nguyên nhân chính của xu hướng trẻ hóa này đến từ lối sống thiếu lành mạnh. Hút thuốc lá, thuốc lào, uống nhiều rượu bia, sinh hoạt không điều độ, căng thẳng, stress kéo dài… là những yếu tố nguy cơ hàng đầu khiến ngày càng nhiều người trẻ bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Các bác sĩ Bệnh viện E tiến hành can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bên cạnh đó, các bệnh lý như tăng huyết áp, béo phì, đái tháo đường cũng đang trẻ hóa nhanh chóng. Khi những yếu tố này kết hợp với nhau, nguy cơ nhồi máu cơ tim ở người ngoài 30 tuổi hoàn toàn có thể xảy ra.

Bác sĩ Nguyên cảnh báo, nếu người bệnh nhồi máu cơ tim đến viện sau 6 giờ kể từ thời điểm khởi phát sẽ rất dễ dẫn tới suy tim. Ngược lại, nếu được can thiệp sớm, tái thông động mạch vành kịp thời trong “thời gian vàng”, người bệnh có thể tránh được biến chứng suy tim nặng nề về sau.

“Nhiều bệnh nhân bị đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim nhưng đến viện quá muộn nên bác sĩ không còn khả năng can thiệp hiệu quả. Vì vậy, khi có dấu hiệu bất thường, người nhà cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt”, bác sĩ Nguyên khuyến cáo.

Những cách phòng bệnh hiệu quả

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch khi thời tiết chuyển lạnh, TS.BS Phan Thảo Nguyên lưu ý người dân cần lắng nghe cơ thể mình và thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa.

- Giữ ấm đúng cách, đặc biệt ở các vị trí quan trọng như đầu, cổ, ngực, bàn chân.

- Buổi sáng không nên bật dậy ngay mà hãy nằm thêm 3-5 phút, cử động nhẹ tay chân, xoa mặt để cơ thể thích nghi rồi mới từ từ ngồi dậy và mặc đủ ấm.

- Người có bệnh lý nền cần kiểm soát huyết áp, đường huyết và rối loạn chuyển hóa bằng cách uống thuốc đầy đủ theo chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc. Khi thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, cần đi khám ngay, không chủ quan tự điều trị vì có thể dẫn đến đột quỵ hoặc suy tim.

- Hạn chế tối đa rượu bia và thuốc lá. Rượu bia gây giãn mạch “ảo” rồi sau đó co mạch mạnh, rất nguy hiểm cho tim mạch.

Đặc biệt, người dân cần ghi nhớ các dấu hiệu FAST để nhận diện sớm đột quỵ: F (Face) - mặt lệch, méo miệng; A (Arm) - tay chân yếu, tê, không nhấc lên được; S (Speech) - nói khó, nói líu lưỡi; T (Time) - thời gian là yếu tố quyết định, cần gọi cấp cứu 115 hoặc đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế có đơn vị đột quỵ ngay lập tức.

“Can thiệp sớm không chỉ cứu sống người bệnh mà còn giúp giảm gánh nặng tàn tật cho gia đình và xã hội”, bác sĩ Nguyên nhấn mạnh.