Người đàn ông mắc ung thư vì thích ngoáy tai

Một hành vi lặp đi lặp lại hằng ngày, tưởng chỉ để “dễ chịu trong người”, lại có thể trở thành mối nguy âm thầm cho sức khỏe. Mới đây, một trường hợp người đàn ông khoảng 50 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư tai hiếm gặp, với nguyên nhân chính được xác định liên quan đến thói quen ngoáy tai suốt nhiều năm liền . Các bác sĩ cảnh báo, việc liên tục kích thích và làm tổn thương vùng da mỏng manh trong ống tai có thể thúc đẩy tế bào biến đổi ác tính, đe dọa tính mạng.

Theo thông tin được chia sẻ, bệnh nhân họ Chu, 50 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc), có thói quen ngoáy tai gần như mỗi ngày. Ông cho biết nếu một ngày không ngoáy tai sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Thói quen này kéo dài gần 10 năm, dù có những lần ngoáy mạnh đến mức chảy máu nhẹ , ông vẫn không để tâm.

Chỉ đến khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau tai trái kéo dài, chảy mủ, đôi lúc lẫn máu , ông mới đi khám. Kết quả khiến ông sốc: bác sĩ chẩn đoán ông mắc ung thư biểu mô tế bào vảy của ống tai ngoài , một dạng ung thư rất hiếm.

Giải thích về cơ chế bệnh, các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng cho biết, ung thư ống tai tuy hiếm nhưng phần lớn bệnh nhân đều có điểm chung là kích ứng mạn tính hoặc viêm tai ngoài tái đi tái lại trong thời gian dài. Da trong ống tai vốn rất mỏng và nhạy cảm. Khi bị tổn thương liên tục, cơ thể phải liên tục trải qua vòng lặp tổn thương - viêm - sửa chữa , làm tăng nguy cơ rối loạn phân chia tế bào và dẫn đến đột biến ung thư.

Không chỉ dừng ở cảnh báo lâm sàng, các nghiên cứu khoa học cũng củng cố mối liên hệ này. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Okayama, Nhật Bản , công bố trên Japanese Journal of Head and Neck Cancer , cho thấy việc ngoáy tai hằng ngày , đặc biệt bằng dụng cụ cứng như que kim loại , có liên quan rõ rệt đến nguy cơ ung thư ống tai. Nguyên nhân là do tổn thương cơ học kéo dài và lặp lại trực tiếp trên da ống tai.

Điều đáng lo là ung thư tai giai đoạn sớm thường có biểu hiện giống viêm tai thông thường. Người bệnh dễ chủ quan, tự mua thuốc nhỏ tai khiến bệnh tiến triển nặng hơn. Những dấu hiệu cảnh báo cần đi khám sớm gồm: đau tai dai dẳng, chảy dịch hoặc mủ lẫn máu, giảm thính lực, cảm giác đầy tai. Khi bệnh lan rộng, có thể xuất hiện tê mặt, khàn tiếng hoặc khó nuốt.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh một hiểu lầm phổ biến: ráy tai không phải là “rác bẩn” . Đây là lớp bảo vệ tự nhiên giúp kháng khuẩn, giữ bụi bẩn và giảm tác động của âm thanh. Ở người bình thường, ráy tai sẽ tự được đẩy ra ngoài nhờ hoạt động nhai và nói chuyện.

Phần lớn mọi người không cần ngoáy tai . Chỉ một số trường hợp đặc biệt như ống tai hẹp, ráy tai quá ướt hoặc làm việc trong môi trường nhiều bụi mới cần làm sạch, và tốt nhất nên để bác sĩ thực hiện . Cảm giác “đã tai” chỉ thoáng qua, nhưng cái giá phải trả có thể là nhiễm trùng, thậm chí ung thư. Với tai, đôi khi cách chăm sóc an toàn nhất chính là đừng can thiệp khi không thật sự cần thiết .

Nguồn và ảnh: SETN