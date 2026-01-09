Loại cây dại mọc um tùm ở Việt Nam, "trời Tây" bán giá 13 triệu đồng/kg vẫn có người rút hầu bao

Có một loại cây hình dạng lạ mắt, thoạt nhìn trông rất xấu xí nhưng được xem như "viên ngọc" quý giá bậc nhất của ẩm thực thế giới. Nấm Morel còn được gọi là Morchella (nấm bụng dê), là một trong những loại nấm quý hiếm mọc tự nhiên, là món ăn quý trong nền ẩm thực của nhiều quốc gia trên thế giới.

Loại nấm này không chỉ hiếm gặp, khó thu hoạch mà còn sở hữu hương vị đặc biệt. Ảnh minh họa.

Nấm bụng dê có hình dạng đặc biệt, với thân có các rãnh và khe nổi lên, tạo ra một cấu trúc giống như tổ ong. Chúng có màu sậm, từ nâu đến nâu đen, và thường có một mùi thơm đặc trưng.

Nấm bụng dê kích thước tùy thuộc vào điều kiện sinh trưởng, thường cao từ 5-15 cm, đường kính mũ đạt 3-10 cm.

Điểm nổi bật loại nấm này không chỉ bắt mắt, cấu trúc rỗng bên trong giúp nấm bụng dê thấm gia vị tốt khi chế biến, mang lại trải nghiệm ẩm thực đậm đà và tinh tế.

Giữa muôn vàn sản vật của núi rừng, nấm bụng dê thường mọc tự nhiên ở ven rừng, ven sông hoặc trên những khúc gỗ mục, đất mùn giàu dinh dưỡng và ẩm ướt. Điều đặc biệt là chúng không mọc cố định ở một vị trí, mà thay đổi địa điểm qua từng mùa, khiến việc tìm kiếm trở thành thử thách thực sự.

Loại nấm này có tên gọi "nấm bụng dê" vì vẻ bề ngoài của chúng giống bụng dê hay tổ ong với lớp vỏ sần sùi, nhăn nheo.

Một trong những điểm khiến loại nấm này đắt đỏ chính là người đi hái nấm phải dậy từ tờ mờ sáng, len lỏi trong rừng suốt cả ngày mới có thể mang về vài cây nấm quý. Cũng vì sự khan hiếm này, giá nấm bụng dê khô trên thị trường dao động từ 11-13 triệu đồng/kg, trở thành một trong những loại rau dại đắt đỏ nhất bậc nhất.

Nấm bụng dê có hàm lượng kali cao và giàu axit amin, khiến chúng có vị ngọt. Chúng có nhiều loại dinh dưỡng và có thể tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Không ngẫu nhiên mà nấm bụng dê được mệnh danh là "thịt của người ăn chay" vì vừa bổ dưỡng, vừa dễ tiêu hóa, phù hợp cho nhiều chế độ ăn kiêng. Tuy là cây dại nhưng nấm bụng dê khô chứa hàm lượng kali lên tới 1.722 mg/100 g, cao gấp khoảng 8 lần so với chuối (222 mg/100 g). Kali là khoáng chất quan trọng, đặc biệt hữu ích vào mùa hè khi cơ thể mất nhiều mồ hôi, giúp bù đắp điện giải, giảm mệt mỏi.

Ngoài ra, nấm bụng dê giàu protein, chất xơ, vitamin nhóm B và các khoáng chất như sắt, kẽm, magie.

Loại rau dại đắt nhất Việt Nam này rất bổ dưỡng khi hầm với các nguyên liệu khác. Nó rất thích hợp để thưởng thức trong mùa hè.

Với mức giá đắt đỏ nhưng hương vị và giá trị dinh dưỡng xứng tầm, nấm bụng dê là món quà hiếm hoi mà thiên nhiên ban tặng, dành cho những ai thực sự trân trọng và yêu ẩm thực tinh tế.

Điều đáng nói, nấm bụng dê chỉ tồn tại trong khoảng 10 giờ đồng hồ, nếu không thu hoạch kịp thì chúng sẽ lụi tàn. Loại nấm này được ưa chuộng tại thị trường châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.

Nấm bụng dê có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng.

Một số món ăn phổ biến từ nấm bụng dê bao gồm: Nấm bụng dê xào, nấm bụng dê nấu súp, nấm bụng dê nướng, nấm bụng dê hầm,...

Mặc dù nấm bụng dê giàu dinh dưỡng nhưng loại cây này thường mọc hoang dại có thể chứa độc tố. Theo đó, chỉ nên sử dụng nấm bụng dê đã được trồng hoặc mua từ những nguồn uy tín. Do độ quý hiếm và giá trị dinh dưỡng cao, nấm bụng dê có giá thành khá đắt đỏ. Để đảm bảo an toàn và giữ được hương vị đặc trưng của nấm, cần chế biến nấm bụng dê đúng cách.