Giành giật sự sống cho trẻ sinh non chỉ nặng 900 gram

Ngày 9/1, Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, vừa cấp cứu thành công một trường hợp sinh non đặc biệt nghiêm trọng, giành lại sự sống cho sản phụ và trẻ sơ sinh non 28 tuần tuổi.

Các y bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhi.

Trước đó, khoảng 20h ngày 8/1, Trung tâm Y tế Tân Kỳ tiếp nhận một thai phụ trú tại xóm Dương Hạp, xã Tân Kỳ trong tình trạng đau bụng từng cơn, cổ tử cung mở hoàn toàn, chuyển dạ sinh non ở tuần thai thứ 28. Đây là trường hợp sinh non nguy kịch, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả mẹ và con.

Kíp trực đã nhanh chóng tiến hành đỡ đẻ thành công. Tuy nhiên, trẻ sơ sinh chào đời quá non tháng, cân nặng chỉ khoảng 900 gram, tình trạng sức khỏe rất yếu.

Trước diễn biến khẩn cấp, Trung tâm Y tế Tân Kỳ lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu nhi khoa, huy động bác sĩ chuyên khoa I Vi Văn Hiền - Trưởng khoa Nhi cùng ê kíp khoa Nhi phối hợp với khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản trực tiếp xử trí tại phòng sinh.

Hiện sức khỏe cháu bé đã tạm thời ổn định.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương, chính xác và tận tâm của các y, bác sĩ, trẻ sơ sinh được hồi sức tích cực ngay sau khi chào đời. Hiện cháu bé đã tạm thời ổn định, được đặt ống nội khí quản hỗ trợ hô hấp và khẩn trương chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Đây là ca cấp cứu căng thẳng, chạy đua với thời gian, thể hiện tinh thần trực 24/24, sẵn sàng giành giật sự sống của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế Tân Kỳ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho sản phụ và trẻ sơ sinh trong những tình huống nguy cấp.