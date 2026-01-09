Chàng trai làm thử thách "uống 3 lít nước mỗi ngày trong 1 tháng", kết quả gây chấn động

Một YouTuber đã tự mình thử nghiệm và chia sẻ những kết quả khiến không ít người bất ngờ.

Nhân vật chính của thí nghiệm là Scott Luu, một YouTuber đã quyết định uống đều đặn 3 lít nước mỗi ngày trong vòng một tháng, nhằm kiểm chứng việc tăng lượng nước có ảnh hưởng thế nào đến não bộ, mức năng lượng và hiệu suất làm việc của bản thân.

Thay đổi đầu tiên đến rất nhanh và cũng rất “phiền”: đi vệ sinh liên tục. Trước khi thử nghiệm, Scott cho biết anh chỉ đi tiểu khoảng 6 lần mỗi ngày. Nhưng khi bắt đầu uống 3 lít nước, con số này tăng vọt lên 12 đến 13 lần/ngày, gần như mỗi giờ lại phải vào nhà vệ sinh một lần. Đây là điều anh cảm nhận rõ nhất và cũng là cái giá phải trả dễ thấy nhất.

Bù lại, lợi ích lớn nhất mà Scott nhận được lại nằm ở não bộ. Anh cho biết tình trạng “sương mù não” vào buổi sáng, cảm giác đầu óc nặng nề, chậm chạp sau khi thức dậy, gần như biến mất hoàn toàn. Việc uống nửa lít nước ngay sau khi ngủ dậy khiến anh cảm thấy đầu óc tỉnh táo nhanh hơn, suy nghĩ rõ ràng hơn, giống như não được “dọn dẹp” chỉ trong thời gian ngắn.

Mức năng lượng trong ngày cũng cải thiện rõ. Scott nhận thấy mình ít buồn ngủ ban ngày hơn, thậm chí gần như bỏ hẳn thói quen ngủ trưa. Trước đó, anh thường phải chợp mắt khoảng 20 phút mỗi ngày để lấy lại tỉnh táo, nhưng trong suốt 30 ngày thử nghiệm, anh chỉ ngủ trưa đúng 6 ngày.

Tuy nhiên, hiệu ứng “tỉnh táo bùng nổ” này không kéo dài mãi. Sau một thời gian, cơ thể bắt đầu thích nghi, cảm giác sảng khoái mạnh mẽ ban đầu giảm dần. Từ trải nghiệm cá nhân, Scott kết luận rằng nước không phải là thuốc tiên. Uống nhiều nước không thể tự động biến một người thiếu kỷ luật thành năng suất hơn. Thậm chí, nếu không có mục tiêu rõ ràng, việc có thêm năng lượng đôi khi chỉ khiến bạn… đủ sức làm những việc vô bổ lâu hơn.

Dù vậy, anh vẫn khẳng định rằng uống đủ nước mang lại lợi ích thực sự nếu được đặt trong bối cảnh lối sống hợp lý. Khi có định hướng rõ ràng, nước giúp não minh mẫn hơn, duy trì sự tập trung lâu hơn và cảm giác tỉnh táo, linh hoạt trong ngày. Đổi lại, bạn phải chấp nhận một điều khá thực tế: sẽ phải đi vệ sinh nhiều hơn bình thường.

Thử nghiệm 30 ngày này không nhằm khuyến khích ai cũng phải uống 3 lít nước mỗi ngày, mà gợi mở một điều quan trọng hơn: cơ thể phản ứng rất nhạy với thói quen nhỏ như uống nước, và chỉ khi kết hợp với kỷ luật sống, lợi ích mới thực sự phát huy.

Nguồn và ảnh: UNILAD

