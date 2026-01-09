Bé 5 tuổi đau bụng kéo dài, gia đình sốc nặng khi bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ" trong bụng bé

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau (tỉnh Cà Mau), các bác sĩ Khoa Ngoại Nhi của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một bệnh nhi 5 tuổi bị viêm phúc mạc nặng do thủng tá tràng bởi dị vật đường tiêu hóa.

Bệnh nhi H.T.N. (5 tuổi, ngụ ấp Trần Thới, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài 3 ngày, kèm sốt nhẹ, đau khắp bụng và có dấu hiệu đề kháng thành bụng.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp viêm phúc mạc, cần can thiệp phẫu thuật khẩn cấp.

Trong quá trình phẫu thuật nội soi thám sát, ê-kíp phẫu thuật phát hiện nhiều dịch mủ đục lan tỏa khắp ổ bụng. Đặc biệt, tại vị trí chân mạc treo hỗng tràng ghi nhận một dị vật dạng ống nhựa cứng, màu trắng, dài khoảng 6cm, xuyên thủng mặt dưới tá tràng đoạn D3 và xuyên qua chân mạc treo hỗng tràng.

Dị vật đã được lấy ra an toàn qua nội soi. Tiếp đó, ê-kíp mở bụng, phát hiện lỗ thủng tá tràng khoảng 1 cm, khâu kín, rửa bụng và đặt dẫn lưu theo quy trình chuyên môn.

Đáng chú ý sau 15 ngày điều trị tích cực tại Khoa Ngoại Nhi, hiện tại bé đã hồi phục sức khỏe, ăn uống khá, vết mổ lành tốt, kết quả xét nghiệm và siêu âm sau mổ trong giới hạn bình thường. Bé được xuất viện vào ngày 7/1/2026.

Khai thác tiền sử bệnh gia đình cho biết do cha mẹ đi làm xa nên bé N. ở nhà cùng bà nội. Theo người nhà bệnh nhi, bé có có sở thích ăn kẹo mút.

Từ trường hợp này các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh và người chăm sóc trẻ cần đặc biệt chú ý đến các dị vật nhỏ, đồ chơi, vật dụng nhựa cứng, cũng như thói quen ăn uống của trẻ. Dị vật đường tiêu hóa có thể gây ra những biến chứng rất nguy hiểm, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Việc đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu đau bụng kéo dài, sốt, mệt mỏi hoặc thay đổi sinh hoạt bất thường là vô cùng quan trọng để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Hướng dẫn cách cấp cứu dị vật đường thở ở người lớn và trẻ trên 2 tuổi

Bước 1: Vỗ lưng

- Đứng bên hông và hơi chếch phía sau nạn nhân

- Một tay đặt trước ngực để đỡ và giữ thăng bằng

- Cho nạn nhân cúi người ra trước

- Dùng gót bàn tay vỗ mạnh 5 cái vào vùng giữa hai xương bả vai

Bước 2: Ấn bụng - Thủ thuật Heimlich

- Đứng sau lưng nạn nhân

- Nắm một tay lại thành nắm đấm, đặt vào vùng trên rốn (thượng vị - chấn thủy)

- Tay còn lại nắm chặt nắm đấm, ấn mạnh vào trong và hướng chếch lên trên. Ở trẻ em cần kiểm soát lực vừa phải.

(Theo Công Lý, Vietnamnet)