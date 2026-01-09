Trời chuyển lạnh bất thường: Những bệnh người dân phía Nam cần lưu ý phòng ngừa

Mạnh Đông, Theo vtv.vn 09:38 09/01/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Khi nền nhiệt tại các tỉnh, thành phía Nam, trong đó có TP Hồ Chí Minh, giảm sâu một cách bất thường, nguy cơ phát sinh các vấn đề sức khỏe gia tăng rõ rệt.

Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh)

Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh)

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh một số người dân chưa có sự thích nghi hoặc thích nghi chưa đầy đủ với thời tiết lạnh - những đợt không khí lạnh ở phía Nam thường kéo theo sự gia tăng số ca mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp, tim mạch và chuyển hóa.

Trước hết, các bệnh lý đường hô hấp được xem là nhóm bệnh phổ biến nhất. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, cùng với không khí khô lạnh, dễ làm suy giảm khả năng bảo vệ tự nhiên của niêm mạc mũi - họng. Người dân có thể gặp các triệu chứng như viêm mũi họng cấp, cảm lạnh, cúm, viêm phế quản, ho kéo dài. Trẻ nhỏ và người cao tuổi là hai nhóm dễ bị ảnh hưởng hơn cả, do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện hoặc đã suy giảm theo tuổi tác.

Bên cạnh đó, thời tiết lạnh cũng có thể tác động tiêu cực đến hệ tim mạch. Nhiệt độ thấp khiến mạch máu co lại, làm tăng huyết áp và gia tăng gánh nặng cho tim. Với những người có tiền sử tăng huyết áp, bệnh mạch vành hoặc rối loạn tim mạch, nguy cơ xuất hiện các biến cố như đau thắt ngực, rối loạn nhịp tim có thể tăng lên nếu không giữ ấm đầy đủ và theo dõi sức khỏe sát sao.

Ngoài ra, thời tiết lạnh bất thường còn ảnh hưởng đến hệ xương khớp. Nhiều người, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi, ghi nhận tình trạng đau nhức khớp, cứng khớp vào buổi sáng sớm hoặc khi thay đổi tư thế. Không khí lạnh làm giảm lưu thông máu tại các khớp, từ đó khiến các triệu chứng viêm khớp, thoái hóa khớp trở nên rõ rệt hơn.

Các chuyên gia y tế cũng lưu ý nguy cơ rối loạn tiêu hóa trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Việc thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống không điều độ, sử dụng nhiều đồ ăn nóng - lạnh đan xen có thể khiến dạ dày và đường ruột bị kích thích, gây đau bụng, tiêu chảy hoặc đầy hơi, khó tiêu, nhất là ở người có tiền sử bệnh lý tiêu hóa.

Trước những nguy cơ trên, ngành Y tế khuyến cáo người dân phía Nam cần chủ động bảo vệ sức khỏe khi thời tiết chuyển lạnh. Việc giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng cổ, ngực, tay chân khi ra ngoài vào sáng sớm hoặc ban đêm, được xem là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Bên cạnh đó, cần duy trì chế độ ăn uống đủ chất, uống đủ nước ấm, hạn chế sử dụng rượu bia và thức uống lạnh. Người có bệnh nền nên tuân thủ điều trị, theo dõi các chỉ số sức khỏe và đi khám khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng khó lường, việc nâng cao ý thức phòng bệnh và chủ động thích ứng với những thay đổi đột ngột của môi trường được xem là yếu tố quan trọng giúp người dân phía Nam giảm thiểu rủi ro sức khỏe trong những ngày lạnh hiếm gặp.

Những triệu chứng cần đi viện ngay khi trời chuyển lạnh
Các chuyên gia y tế cảnh báo, trong những ngày nhiệt độ giảm sâu bất thường, người dân không nên chủ quan trước các dấu hiệu sức khỏe diễn tiến nhanh hoặc nặng lên. Việc nhận diện sớm các triệu chứng nguy hiểm và đi khám kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng.
Cụ thể, người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các biểu hiện như sốt cao liên tục không đáp ứng với thuốc hạ sốt, rét run nhiều, mệt lả hoặc rối loạn ý thức. Với các bệnh lý hô hấp, những dấu hiệu như ho dữ dội, khó thở, thở nhanh, tức ngực, khò khè kéo dài hoặc môi, đầu ngón tay tím tái là cảnh báo tình trạng suy hô hấp cần được xử trí khẩn cấp.
Đối với nhóm bệnh tim mạch, các triệu chứng đau thắt ngực, cảm giác nặng ngực, hồi hộp, choáng váng, hoa mắt, tăng huyết áp đột ngột hoặc đau đầu dữ dội khi trời lạnh không nên xem nhẹ, đặc biệt ở người cao tuổi và người có tiền sử tăng huyết áp, bệnh mạch vành.
Ngoài ra, các biểu hiện đau khớp dữ dội kèm sưng nóng, hạn chế vận động rõ rệt; đau bụng nhiều, nôn ói liên tục, tiêu chảy kéo dài; hoặc các triệu chứng nhiễm trùng như ho có đờm đặc, đờm xanh vàng, đau họng nặng, khàn tiếng kéo dài cũng là những dấu hiệu cần được thăm khám sớm.
Nhiệt độ giảm sâu, người dân TP Hồ Chí Minh bảo vệ sức khỏe ra sao?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày