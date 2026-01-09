Nhiệt độ giảm sâu, người dân TP Hồ Chí Minh bảo vệ sức khỏe ra sao?

Ảnh: Tuấn Nguyễn

Thời điểm sáng sớm, có lúc nhiệt độ giảm chỉ còn 17 - 18 độ. Đây được coi là mức nhiệt hiếm gặp với một đô thị vốn quen thời tiết nắng ấm quanh năm. Cảm giác giá lạnh có thể nhận thấy rõ, khá tương đồng với những ngày mùa đông ở các tỉnh, thành phía Bắc. Nhiệt độ giảm sâu diễn ra trong thời gian ngắn khiến nhịp sinh hoạt của người dân TP Hồ Chí Minh có những thay đổi rõ rệt, đặc biệt vào khung giờ sáng sớm và đêm khuya.

Theo ghi nhận của PV VTV Times, mặc dù người dân thành phố vốn có thói quen mặc áo khoác, áo dày để chống nắng hoặc che gió khi di chuyển, nhưng trong sáng sớm nay, việc đối phó với cái lạnh trở nên chủ động và kỹ lưỡng hơn. Nhiều người lựa chọn khoác thêm một lớp áo ấm, quàng khăn, mang găng tay khi ra đường, nhất là những người làm việc ngoài trời hoặc phải di chuyển sớm. Một số phụ huynh cho biết bên cạnh việc mặc đồng phục học sinh, đã cho con mặc thêm vài lớp áo.

Tuy nhiên, theo thói quen cũ, một số người dân vẫn ăn mặc khá phong phanh khi ra đường. Một phần do sáng nay, thành phố vẫn có nắng sớm. Nhiều người sẽ chưa cảm nhận rõ cái lạnh khi chưa trực tiếp di chuyển trên đường, nhất là khi di chuyển bằng xe máy.

Trong bối cảnh thời tiết tiếp tục có những diễn biến khó lường, việc chủ động thích nghi và bảo vệ sức khỏe được xem là yếu tố then chốt giúp người dân TP Hồ Chí Minh hạn chế tác động tiêu cực từ đợt không khí lạnh hiếm gặp này, nhất là người cao tuổi và trẻ em, người có bệnh nền. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần chú ý giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất, hạn chế ra ngoài khi trời lạnh sâu và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường để kịp thời xử trí.

Một số hình ảnh PV VTV Times vừa ghi nhận sáng nay tại TP Hồ Chí Minh.

Hầu hết người dân di chuyển trên các tuyến đường đều mặc áo khoác dày...

... hay choàng khăn để tăng mức độ giữ ấm.

Nhìn qua thì thấy trời nắng ấm nhưng thực tế thời tiết tại TP Hồ Chí Minh hôm nay có thể nói là lạnh như mùa đông phía Bắc.

Có người lấy cả áo mưa để mặc cho ấm...

... nhưng cũng có những người khá phong phanh...

8h sáng, nắng đã chan hòa nhưng cái lạnh vẫn len lỏi trong thành phố...

Một số cụ già, em nhỏ... đang sưởi nắng ở khu đô thị Vinhome Centrer Park.