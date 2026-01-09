Ai vẫn ngủ trưa tư thế này tại văn phòng nên bỏ ngay

Người bệnh là nam giới, 37 tuổi, làm công việc văn phòng. Theo chia sẻ, trong giờ làm, anh này do mệt mỏi đã ngủ gật và vô tình gối đầu lên cánh tay đặt trên mặt bàn trong khoảng nửa giờ. Khi tỉnh dậy, anh bất ngờ nhận thấy cổ tay không thể duỗi lên, các ngón tay buông thõng, lực cầm nắm suy giảm rõ rệt. Những biểu hiện này khiến việc sinh hoạt cá nhân cũng như công việc hằng ngày của bệnh nhân gặp nhiều trở ngại.

Lo lắng trước tình trạng bất thường, bệnh nhân đã đến thăm khám tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8. Qua quá trình khám lâm sàng và đánh giá chức năng, các bác sĩ kết luận người bệnh bị rối loạn dẫn truyền thần kinh quay do bị chèn ép kéo dài. Nguyên nhân trực tiếp được xác định là tư thế ngủ không phù hợp, khiến cánh tay bị tỳ đè trong thời gian liên tục.

Sau khi chẩn đoán, bệnh nhân được chỉ định áp dụng các phương pháp phục hồi chức năng chuyên sâu, bao gồm: điện xung kích thích cơ, sóng ngắn trị liệu, châm cứu và các bài tập vận động chuyên biệt nhằm phục hồi chức năng cho dây thần kinh quay bị tổn thương.

Bàn tay của bệnh nhân sau điều trị 2 ngày đã dần hồi phục. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ bệnh viện, chỉ sau 2 ngày điều trị, sức cơ bàn tay và khả năng vận động của bệnh nhân đã có sự cải thiện đáng kể. Hiện người bệnh tiếp tục được theo dõi sát và duy trì chương trình tập phục hồi chức năng để hạn chế nguy cơ tái phát cũng như phục hồi hoàn toàn chức năng vận động.

BSCKII Nguyễn Thị Bích, Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8 cho biết, liệt thần kinh quay do chèn ép là tình trạng không hiếm gặp trong thực tế lâm sàng. Điều đáng chú ý là tổn thương thần kinh có thể xảy ra chỉ sau một khoảng thời gian ngắn bị đè ép, chẳng hạn như ngủ gật gối đầu lên tay, tỳ cánh tay lên bề mặt cứng khi làm việc hoặc ngủ sai tư thế.

“Người bệnh thường đến khám với biểu hiện điển hình là bàn tay rũ xuống, không thể duỗi cổ tay và các ngón tay, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và khả năng lao động”, BSCKII Nguyễn Thị Bích cho biết.

Cũng theo vị chuyên gia này, nếu được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời bằng các phương pháp phục hồi chức năng phù hợp, đa số trường hợp có thể hồi phục tốt. Ngược lại, việc chủ quan, tự theo dõi tại nhà hoặc điều trị muộn có thể dẫn đến tình trạng teo cơ, kéo dài thời gian hồi phục và thậm chí để lại di chứng lâu dài.

Những tư thế ngủ có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe

Tư thế ngủ có tác động không nhỏ đến sức khỏe thể chất. Khi ngủ đúng cách, cơ thể được thư giãn, giấc ngủ sâu và chất lượng hơn. Ngược lại, những thói quen ngủ sai tư thế không chỉ làm giảm chất lượng giấc ngủ mà còn có thể âm thầm gây ra nhiều vấn đề sức khỏe theo thời gian.

Dưới đây là những tư thế ngủ được cảnh báo là không có lợi cho cơ thể, dù trên thực tế vẫn được rất nhiều người duy trì hằng ngày mà không hề nhận ra tác hại tiềm ẩn.

1. Nằm sấp khi ngủ

Trong sinh hoạt thường ngày, không ít người có thói quen nằm sấp vì cảm thấy dễ chịu và quen thuộc. Tuy nhiên, đây lại là một trong những tư thế ngủ không được khuyến khích. Khi nằm sấp, phần cổ và lưng phải chịu áp lực lớn, dễ dẫn đến tình trạng đau mỏi cổ, đau lưng nếu duy trì thường xuyên.

Không chỉ vậy, tư thế này còn khiến cột sống khó giữ được đường cong sinh lý tự nhiên, lâu dần có thể làm tăng nguy cơ cong hoặc lệch cột sống. Việc nằm sấp cũng có thể gây chèn ép vùng lồng ngực, ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu, khiến người ngủ dễ gặp cảm giác khó thở, tức ngực, đặc biệt là vào ban đêm.

2. Nằm nghiêng bên trái trong thời gian dài

Do tim nằm lệch về phía bên trái của lồng ngực, việc nằm nghiêng trái khi ngủ kéo dài có thể tạo áp lực lên tim. Điều này khiến quá trình máu trở về tim không được thuận lợi, dễ dẫn đến tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim trong một số trường hợp.

Ngoài ảnh hưởng đến tim mạch, tư thế nằm nghiêng trái còn có thể làm chậm hoạt động tiêu hóa của dạ dày, gây cảm giác đầy bụng, khó chịu sau khi thức dậy. Với những người có tiền sử bệnh tim hoặc rối loạn tiêu hóa, thói quen này càng cần được lưu ý và điều chỉnh.

3. Nằm ngửa với người có thói quen ngủ ngáy

Xét về mặt cơ học, nằm ngửa được xem là tư thế giúp cơ thể thư giãn tương đối tốt, giảm áp lực lên cột sống, cổ và vai, đồng thời tạo cảm giác thoải mái cho đầu và cổ. Tuy nhiên, với những người thường xuyên ngủ ngáy, đây lại không phải là lựa chọn lý tưởng.

Khi nằm ngửa, đường thở dễ bị hẹp lại, làm tăng nguy cơ ngưng thở khi ngủ và khiến tình trạng ngáy trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu kéo dài, điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch, đồng thời gây phiền toái cho người ngủ chung.

Nhìn chung, tư thế ngủ tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Việc điều chỉnh thói quen ngủ, lựa chọn tư thế phù hợp với thể trạng cá nhân sẽ góp phần cải thiện giấc ngủ và bảo vệ cơ thể tốt hơn mỗi ngày.

