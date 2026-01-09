Trẻ nhỏ dễ mắc bệnh gì khi cơ thể chưa thích nghi với không khí lạnh?

Trước hết, các bệnh lý đường hô hấp là nhóm bệnh phổ biến nhất ở trẻ nhỏ khi trời lạnh. Không khí lạnh và khô có thể làm tổn thương niêm mạc mũi - họng, tạo điều kiện cho virus và vi khuẩn xâm nhập. Trẻ dễ mắc cảm lạnh, viêm mũi họng, viêm amidan với các biểu hiện như sổ mũi, ho, đau họng, sốt nhẹ. Nếu không được chăm sóc đúng cách, bệnh có thể tiến triển nặng hơn.

Viêm tiểu phế quản và viêm phổi cũng là những bệnh cần đặc biệt cảnh giác trong thời tiết lạnh. Trẻ có thể xuất hiện các triệu chứng như ho nhiều, thở khò khè, thở nhanh, lõm ngực, bỏ bú hoặc mệt mỏi. Đây là những bệnh lý hô hấp dưới nguy hiểm, nhất là ở trẻ dưới 2 tuổi, cần được theo dõi và điều trị y tế kịp thời để tránh biến chứng.

Bên cạnh đó, không khí lạnh còn làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh cúm ở trẻ em. Cúm thường khởi phát nhanh với sốt cao, đau đầu, đau cơ, ho, mệt mỏi nhiều. Do sức đề kháng còn yếu, trẻ nhỏ dễ gặp biến chứng như viêm tai giữa, viêm phổi hoặc bội nhiễm vi khuẩn nếu không được phát hiện sớm.

Ngoài các bệnh hô hấp, thời tiết lạnh đột ngột cũng có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ. Việc cơ thể chưa kịp thích nghi, kết hợp với thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt, có thể khiến trẻ bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, nôn trớ hoặc chán ăn. Tình trạng này nếu kéo dài dễ dẫn đến mất nước và suy dinh dưỡng.

Một số trẻ còn xuất hiện các vấn đề về da khi trời lạnh, như khô da, nứt nẻ, viêm da cơ địa tái phát. Da trẻ vốn mỏng và nhạy cảm, dễ bị tổn thương khi độ ẩm không khí giảm, nhất là nếu không được giữ ẩm và chăm sóc đúng cách.

Trước những nguy cơ trên, các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ huynh cần chủ động bảo vệ sức khỏe cho trẻ khi thời tiết chuyển lạnh. Việc giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng cổ, ngực, tay chân; cho trẻ mặc đủ ấm nhưng không quá dày; đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường là rất quan trọng. Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, khó thở, thở nhanh, bỏ ăn hoặc mệt lả, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, tránh tâm lý chủ quan trước những đợt lạnh bất thường.