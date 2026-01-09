Ăn nhầm nấm độc, người phụ nữ nguy kịch

Ngày 9/1, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị ngộ độc nặng do ăn nấm dại, bệnh nhân là bà N.N.H. (43 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Trước đó, bệnh nhân đã hái nấm trong vườn nhà về chế biến làm món ăn vì nghĩ rằng đó là nấm rơm.

Khoảng 4 giờ sau khi ăn, chị H. có biểu hiện mệt mỏi, tê tay chân, hồi hộp… Nghi ngờ chị H. bị ngộ độc thực phẩm, người nhà nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện cấp cứu. Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị ngộ độc do ăn nấm, kèm theo nguy cơ rối loạn điện giải.

Hình ảnh loài nấm mọc trong vườn bệnh nhân đã hái còn sót lại được gia đình chụp gửi cho bác sĩ.

Căn cứ vào hình ảnh được gia đình cung cấp về loài nấm bệnh nhân đã sử dụng, các bác sĩ nhận định, đây có thể là nhóm nấm dại thuộc chi Galerina hoặc Conocybe chứa độc tố amatoxin, độc tính tương tự nấm độc tán trắng. Loài nấm này khi còn non rất dễ bị nhầm lẫn với nấm có thể ăn được (nấm rơm). Người ăn phải loại nấm này có nguy cơ suy gan cấp, suy thận, ngộ độc nặng, tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Để đảm bảo an toàn, người bệnh được chuyển đến khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc (ICU) theo dõi, điều trị. Sau 7 ngày được chăm sóc, điều trị tích cực, bà H. đã vượt qua nguy hiểm, sức khỏe bình phục tốt.

BS-CKII Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa ICU, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, ngộ độc nấm thường diễn tiến rất khó lường. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào loại nấm, lượng ăn vào và đặc biệt là thời gian người bệnh được can thiệp y tế. Việc đến viện sớm sẽ giúp bác sĩ xử trí hiệu quả, hạn chế tối đa các biến chứng nặng. Bệnh nhân trên đã may mắn khi gia đình đưa đến bệnh viện sớm và cung cấp thông tin về tiền sử người bệnh đã ăn nấm giúp quá trình điều trị thuận lợi hơn, tránh được các biến chứng nguy hiểm.

Sau cấp cứu, điều trị tích cực, bệnh nhân đã may mắn qua cơn nguy kịch

Theo BS.Tấn Phát, đa số các ca ngộ độc nấm đều xuất phát từ sự nhầm lẫn giữa nấm ăn được và nấm độc. Các biểu hiện thường gặp là buồn nôn, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, có thể xuất hiện sớm sau khi ăn. Tuy nhiên, một số loại nấm độc nguy hiểm lại gây triệu chứng muộn, khiến người ăn dễ chủ quan.

Theo phân tích chuyên môn của BS Phát, tình trạng ngộ độc sẽ trở nên rất đáng lo ngại nếu bệnh nhân ăn phải các loại nấm thuộc chi Amanita, đặc biệt Amanita phalloides – còn được gọi là “nấm tử thần”. Loại nấm này chứa độc tố amatoxin, có khả năng gây tổn thương gan nghiêm trọng. Sau giai đoạn rối loạn tiêu hóa ban đầu, người bệnh có thể cảm thấy tạm ổn trong vài ngày, nhưng sau đó bệnh có thể diễn tiến nặng với suy gan, suy thận, rối loạn đông máu, thậm chí đe dọa tính mạng.