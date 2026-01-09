Infographic: Nhận biết đồ hộp không bảo đảm an toàn

Hình minh họa: Irasutoya, Sketchify

Tuy nhiên, nếu không được lựa chọn và sử dụng đúng cách, đồ hộp có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, gây ngộ độc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Trên thực tế, không ít người tiêu dùng vẫn chủ quan, cho rằng đồ hộp còn hạn sử dụng là an toàn tuyệt đối. Trong khi đó, chỉ một số dấu hiệu bất thường ở bao bì hoặc thực phẩm bên trong cũng có thể cảnh báo nguy cơ hư hỏng, nhiễm khuẩn. Việc nhận biết sớm đồ hộp không bảo đảm an toàn sẽ giúp người tiêu dùng chủ động phòng tránh ngộ độc thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.