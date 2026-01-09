Infographic: Nhận biết đồ hộp không bảo đảm an toàn

Nguyễn Tuấn, Theo VTV.vn 16:32 09/01/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Đồ hộp là thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ tính tiện lợi và thời gian bảo quản dài.

Hình minh họa: Irasutoya, Sketchify

Hình minh họa: Irasutoya, Sketchify

Tuy nhiên, nếu không được lựa chọn và sử dụng đúng cách, đồ hộp có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, gây ngộ độc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Trên thực tế, không ít người tiêu dùng vẫn chủ quan, cho rằng đồ hộp còn hạn sử dụng là an toàn tuyệt đối. Trong khi đó, chỉ một số dấu hiệu bất thường ở bao bì hoặc thực phẩm bên trong cũng có thể cảnh báo nguy cơ hư hỏng, nhiễm khuẩn. Việc nhận biết sớm đồ hộp không bảo đảm an toàn sẽ giúp người tiêu dùng chủ động phòng tránh ngộ độc thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Infographic: Nhận biết đồ hộp không bảo đảm an toàn- Ảnh 2.

Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ khuyên: Tuổi nào trước khi ngủ cũng phải tránh 5 việc này
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày