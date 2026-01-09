Cảnh báo ngộ độc nguy hiểm từ hạt củ đậu

Khoảng 19h30' ngày 8/1/2026, kíp trực Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu tiếp nhận 6 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, gồm 4 người lớn và 2 trẻ em, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng buồn nôn, đau bụng, tím tái sau khi ăn hạt của cây củ đậu.

Sau khi được cấp cứu, hồi sức ban đầu, toàn bộ các trường hợp được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Nam Định để tiếp tục điều trị. Trong đó, có 2 ca diễn biến nặng, rơi vào tình trạng hôn mê và được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai.

Theo các bác sĩ, củ đậu (còn gọi là sắn nước) là loại củ ăn được, có tính mát, thường được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hằng ngày. Tuy nhiên, hạt củ đậu tuyệt đối không ăn được. Trong hạt củ đậu có chứa Rotenone - một độc chất tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và đường tiêu hóa. Chất này từng được sử dụng làm thuốc trừ sâu, diệt cá. Chỉ cần ăn một lượng rất nhỏ cũng có thể gây ngộ độc nặng.

Ngộ độc hạt củ đậu có thể gây ra nhiều biểu hiện nguy hiểm như buồn nôn, nôn dữ dội, đau bụng quằn quại, tiêu chảy liên tục; vật vã, kích thích, bứt rứt không kiểm soát; co giật, rối loạn ý thức. Trường hợp nặng có thể dẫn đến hôn mê, suy hô hấp, đe dọa tính mạng, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

Trước thực trạng này, ngành Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn hạt củ đậu dưới bất kỳ hình thức nào. Đối với các gia đình trồng củ đậu tại nhà, cần thu gom, tiêu hủy hạt ngay sau khi thu hoạch, tránh để trẻ em tiếp xúc hoặc nhầm lẫn với các loại hạt ăn được.

Khi nghi ngờ ngộ độc thực phẩm hoặc xuất hiện các dấu hiệu như nôn nhiều, đau bụng dữ dội, co giật, lơ mơ, người dân cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất, không chờ đợi hoặc tự xử trí tại nhà, nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.