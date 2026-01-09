Những bộ phận "cực độc" của gà, nhiều người không biết tưởng bổ, nhất cái số 1

Lợi ích tuyệt vời của thịt gà

Gà là loại gia cầm ít chất béo, ít calo và giàu protein. Thịt gà có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon và rất tốt cho sức khoẻ.

Tăng cường sự trao đổi chất: Nhiều người không biết rằng thịt gà là một nguồn giàu vitamin B6, một chất dinh dưỡng thúc đẩy các enzym và các phản ứng trao đổi chất của tế bào, hay còn gọi là quá trình metyl hóa, giữ cho các mạch máu khỏe mạnh.

Nguồn protein dồi dào: Thịt gà là một nguồn protein được coi là nạc và ít chất béo. Protein từ thịt gà được coi là chất cần thiết cho sự phát triển cơ bắp và phát triển tối ưu. Loại đặc tính này sẽ giúp chúng ta có một trọng lượng khỏe mạnh và giảm cân.

Ăn thịt gà thường xuyên tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Giúp giảm trầm cảm: Thông tin trên Lao Động thịt gà rất giàu tryptophan, một loại axit amin được biết đến mang lại cảm giác thoải mái. Sau khi ăn các món từ gà, sẽ làm tăng mức serotonin trong não, giúp cải thiện tâm trạng đáng kể.

Tránh tiêu xương: Khi già đi, chúng ta bắt đầu thấy xương bắt đầu hao mòn, yếu hơn. Việc ăn thịt gà có thể giúp chúng ta chống lại sự mất xương nhờ các protein trong nó được hấp thụ vào cơ thể của chúng ta.

Làm đẹp da: Selen được coi là một chất dinh dưỡng giúp ngăn ngừa lão hóa da sớm, và thịt gà rất giàu selen, giúp thực hiện quá trình trao đổi chất và hệ thống miễn dịch của chúng ta.

Tốt cho mắt: Thịt gà rất giàu retinol, alpha và beta carotene, lycopene và tất cả các dẫn xuất của vitamin A, rất cần thiết cho sức khỏe thị giác tối ưu.

Những bộ phận "cực độc" của gà, bạn không nên ăn thường xuyên

Giá trị dinh dưỡng của thịt gà đúng là miễn chê nhưng không phải tất cả những bộ phận của gà đều "bổ" dưỡng.

Phao câu gà nhiều người tưởng tốt nhưng ăn nhiều lại có hại cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Phao câu gà: Quan niệm dân gian "nhất phao câu, nhì bầu cánh" chỉ dựa theo sở thích, còn theo khoa học, phao câu là bộ phận cần bỏ đi nhất của con gà.

Lương y Vũ Quốc Trung chia sẻ với Tri Thức, bộ phận phao câu gia cầm rất bẩn. Bởi đây là nơi tập trung nhiều loại siêu vi trùng, vi khuẩn gây bệnh và nhiều thứ độc hại khác. Dù có làm sạch vẫn không thể loại bỏ hết vi khuẩn. Đặc biệt, nhiều con hay có khối u vùng hậu môn.

Theo lý giải, đó có thể là tế bào ung thư. "Thường xuyên ăn phao câu gà, vịt, ngan là thói quen có hại cho sức khỏe. Chúng ta ăn bộ phận này đồng nghĩa với việc đưa virus và chất độc gây bệnh vào cơ thể. Chúng sẽ tích tụ và gây nhiều bệnh mãn tính, thậm chí ung thư", lương y Vũ Quốc Trung khuyến cáo.

Phổi gà: Nhiều người khi chế biến con gà thường bỏ qua phổi gà mà không biết rằng, rất nhiều ký sinh trùng và vi khuẩn trú ngụ trong phổi gà, ngay cả khi nó được làm chín ở nhiệt độ cao. Do bộ phận này thuộc hệ hô hấp của gà nên nó là nơi chứa đựng rất nhiều chất độc và vi khuẩn gây bệnh khác nhau tùy theo điều kiện sinh sống của chúng. Vì vậy, tốt nhất thì bạn vẫn nên loại bỏ bộ phận này khi ăn để ngăn ngừa những rủi ro xấu cho sức khỏe.

Cổ gà: Phần cổ gà thường chứa nhiều da, rất thơm ngon nhưng đây lại là nơi tập trung rất nhiều hạch bạch huyết. Nếu ăn nhiều bộ phận này, khác nào tự bổ sung một lượng độc tố không nhỏ vào cơ thể, thông tin trên VTC News.

Mề gà: Mề gà là phần dạ dày cơ bắp của con gà, có nhiệm vụ nghiền nát thức ăn trước khi đưa vào hệ tiêu hóa.

Do đây là nơi thức ăn được nghiền nát, các chất độc hại, vi khuẩn hay hóa chất có thể còn tồn lại, đặc biệt nếu gà được nuôi công nghiệp hoặc tiếp xúc với kháng sinh và hóa chất. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, nên hạn chế tiêu thụ mề gà và chế biến kỹ trước khi ăn.