Nhiều người thường chủ quan coi ung thư tuyến giáp là loại "ung thư hạnh phúc" hay "ung thư lười". Vì chúng tiến triển chậm và có tỷ lệ sống sót cao nếu phát hiện sớm.

Tuy nhiên, câu chuyện về đại gia đình cô Zhong (35 tuổi, Trung Quốc) là một lời cảnh báo đanh thép rằng căn bệnh này không hề đơn giản, đặc biệt khi nó mang tính di truyền và có những biến thể cực kỳ hung hãn.

Theo lời cô kể, mình thường xuyên bị khó chịu không rõ ràng ở cổ và khàn tiếng dai dẳng, cứ uống thuốc được một thời gian lại tái phát. Khi tới Bệnh viện liên kết số 1 của Đại học Ninh Ba (Trung Quốc), vừa nhìn vào kích thước cổ lớn khác thường với phía trước cổ hơi nhô ra như có khối u các bác sĩ liền lập tức yêu cầu cô tầm soát ung thư.

Người phụ nữ đi khám viêm họng thì phát hiện ung thư tuyến giáp (Ảnh minh họa)

Cô Zhong nói rằng trước giờ luôn tưởng đó là đặc điểm ngoại hình di truyền từ bố mẹ đẻ, con và một số đứa cháu đều có nên bác sĩ khuyên cả đại gia đình cô nên tới bệnh viện thăm khám.

Kết quả, có tổng 8 người trong đại gia đình cô Zhong đều mắc ung thư tuyến giáp. Bao gồm mẹ, 3 anh chị em ruột của cô Zhong, con gái thứ hai của cô và 2 đứa cháu gọi cô bằng dì. Bảy người trong số họ, bao gồm cả cô Zhong đã phải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u để bảo toàn mạng sống.

Bác sĩ nhắc nhở 5 dấu hiệu ung thư tuyến giáp tiến triển

Bác sĩ nội tiết Hua Tiang của bệnh viện trên cho biết, ở giai đoạn sớm, ung thư tuyến giáp thường khó phát hiện do triệu chứng không rõ ràng hoặc bị xem nhẹ. Cụ thể, nó thường "núp bóng" qua các thay đổi nội tiết tố như: tâm trạng thất thường, tiêu hóa bất ổn, cân nặng biến động dù không ăn kiêng, hay da dẻ khô ráp và đổ mồ hôi bất thường...

Tuy nhiên, khi những mầm mống này bị bỏ qua, tế bào ác tính sẽ lớn dần và phát ra 5 tín hiệu "cấp cứu" sau đây:

1. Khối u lồi rõ ở cổ và cứng

Đây là dấu hiệu điển hình nhất khi tế bào ung thư đã lớn. Khi vuốt ve phía trước cổ, bạn sẽ thấy một khối u lồi ra, mật độ cứng, ranh giới không rõ ràng và không gây đau đớn. Khối u này lớn dần theo thời gian và sẽ cố định một chỗ khi đã xâm lấn sâu vào các tổ chức xung quanh.

Ung thư tuyến giáp gây ra những cục cứng ở cổ dù không đau ở giai đoạn đầu (Ảnh minh họa)

2. Khàn giọng dai dẳng không khỏi

Khi kích thước khối u tăng lên, nó chèn ép trực tiếp vào dây thần kinh thanh quản. Tình trạng khàn giọng sẽ diễn ra liên tục, dù uống thuốc viêm họng hay giảm ho cũng không thuyên giảm. Đây là bằng chứng cho thấy tế bào ác tính đã bắt đầu vượt ra ngoài phạm vi tuyến giáp.

3. Khó nuốt và cảm giác dị vật ở họng

Khối u lớn sẽ gây áp lực lên thực quản, khiến bạn luôn thấy vướng nghẹn. Cảm giác khó nuốt, đau họng khi ăn uống ngày càng nghiêm trọng cho thấy khối u đã choán chỗ và gây cản trở các hoạt động sinh hoạt bình thường.

Khó nuốt, hay nghẹn khi ăn là triệu chứng điển hình của khối u tuyến giáp (Ảnh minh họa)

4. Cơn ho mãn tính kèm khó thở

Khác với ho do cảm lạnh, ho do ung thư tuyến giáp thường đi kèm cảm giác tức ngực. Nguyên nhân là do khối u kích thước lớn kích thích hoặc xâm lấn khí quản, gây ra các cơn ho khan dai dẳng và khiến người bệnh đôi khi bị hụt hơi, khó thở.

5. Nổi hạch cứng ở vùng cổ

Khi tế bào ung thư đã lớn và có xu hướng di căn, các hạch bạch huyết dọc hai bên cổ hoặc quanh xương đòn sẽ sưng to. Các hạch này thường cứng, ít di động, báo hiệu bệnh đã chuyển sang giai đoạn phức tạp, cần can thiệp y khoa khẩn cấp.

Nên tầm soát tuyến giáp định kỳ và kiểm tra ngay nếu xuất hiện bất thường kể trên (Ảnh minh họa)

Bác sĩ nhấn mạnh, đừng để sự chủ quan biến một căn bệnh có thể chữa khỏi thành bản án tử hình. Nên tầm soát đình kỳ, nhất là nếu gia đình có tiền sử mắc bệnh hoặc nằm trong nhóm nguy cơ cao. Khi nhận thấy các dấu hiệu trên, bạn cần tới bệnh viện càng sớm càng tốt!

Nguồn và ảnh: Huizhou, Stheadline