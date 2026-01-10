Cấp cứu tối khẩn ca dị vật đường thở nguy hiểm

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng kích thích, nôn ra máu và suy hô hấp. Qua thăm khám và khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi đang ngậm muỗng nhựa thì bị ngã, khiến muỗng gãy, mảnh nhựa trở thành dị vật đường thở, gây tắc nghẽn và suy hô hấp cấp.

Nhận định đây là tình huống cấp cứu tối khẩn, bệnh nhi được chuyển ngay lên phòng mổ để can thiệp lấy dị vật. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chính xác giữa ekip cấp cứu và phẫu thuật, dị vật đã được lấy ra an toàn, giúp bệnh nhi vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Theo BSCKI. Võ Thị Thanh Kiều, dị vật đường thở là một trong những tai nạn sinh hoạt thường gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm ở trẻ nhỏ, đặc biệt ở lứa tuổi hiếu động, chưa có ý thức về nguy cơ. Chỉ những vật dụng quen thuộc như muỗng, đũa, viên bi cũng có thể trở thành mối đe dọa tính mạng nếu trẻ ngậm trong miệng khi chạy nhảy, vui chơi.

Từ ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không để trẻ ngậm đồ vật trong miệng khi chơi hoặc di chuyển, cần giám sát trẻ thường xuyên, nhất là trẻ dưới 5 tuổi; lựa chọn đồ dùng, đồ chơi phù hợp lứa tuổi, tránh các vật dễ gãy, vỡ.

Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như ho sặc, khó thở, tím tái, nôn ói bất thường, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức, không tự xử trí tại nhà để tránh nguy cơ biến chứng hoặc tử vong.