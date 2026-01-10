Chấn thương mắt nghiêm trọng do đinh sắt xuyên thấu nhãn cầu

Theo thông tin từ bệnh viện, trưa ngày 8/1/2026, bệnh nhân nam L.V.T. (33 tuổi) được đưa vào viện trong tình trạng mắt trái đau nhức, nhìn mờ sau tai nạn lao động. Trước đó khoảng 2 giờ, bệnh nhân bị đinh sắt bắn vào mắt trái, tự nhổ dị vật và đến cơ sở y tế thăm khám.

Qua thăm khám lâm sàng và hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ nhận định bệnh nhân có nguy cơ vết thương xuyên nhãn cầu, rách củng mạc - tình trạng có thể gây mất thị lực vĩnh viễn nếu không được xử trí kịp thời. Kíp trực đã chỉ định phẫu thuật thăm dò khẩn cấp.

Ca phẫu thuật được thực hiện tại Khoa Dịch vụ kỹ thuật cao. Trong quá trình mổ, ekip phát hiện chính xác vết rách củng mạc nằm sát chân cơ trực - vị trí khó tiếp cận, dễ bị bỏ sót. Các bác sĩ đã tiến hành khâu phục hồi kịp thời, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn cấu trúc nhãn cầu và giảm nguy cơ biến chứng nặng.

Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng.

Theo các bác sĩ, đây là ca chấn thương mắt phức tạp, đòi hỏi thăm dò kỹ lưỡng và can thiệp sớm. Việc xử trí kịp thời giúp hạn chế tối đa nguy cơ viêm nội nhãn, bong võng mạc hoặc mất thị lực không hồi phục.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, khi gặp chấn thương mắt do dị vật, người bệnh không tự ý rút dị vật, cần che chắn mắt và đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt để được xử trí đúng cách.