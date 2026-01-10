Ăn loại hạt quen thuộc, 6 người trong nhà nôn dữ dội, 2 ca nguy kịch

Bộ Y tế vào cuộc vụ 2 người hôn mê, 4 người cấp cứu sau khi ăn hạt quả cây củ đậu

Ngày 10/1, theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), đơn vị nhận được thông tin có một số người trong gia đình ở thôn Đông Dương, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình, bị nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn hạt trong quả của cây củ đậu.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Ninh Bình khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân, điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cùng đó tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm.

Đặc biệt là hướng dẫn người dân lựa chọn, sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, được bảo quản đúng cách, trong hạn sử dụng.

Hạt cây củ đậu chứa độc chất sản xuất thuốc trừ sâu.

Hạt củ đậu chứa độc tố mạnh

Thông tin ban đầu tối 8/1, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) tiếp nhận 6 trường hợp ngộ độc thực phẩm, gồm 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ, đều trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình.

Các bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn hạt của cây củ đậu (còn gọi là sắn nước). Khi nhập viện, các bệnh nhân có biểu hiện buồn nôn, đau bụng dữ dội, tím tái và rối loạn ý thức.

Sau khi được cấp cứu và hồi sức ban đầu, toàn bộ các trường hợp đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để tiếp tục điều trị. Trong số này, có 2 bệnh nhân diễn biến nặng, được chuyển tiếp lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng hôn mê.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu cho biết, củ đậu là loại củ quen thuộc, có thể ăn sống hoặc chế biến, được đánh giá là mát và lành. Tuy nhiên, hạt củ đậu tuyệt đối không được sử dụng làm thực phẩm. Trong hạt củ đậu có chứa chất độc rotenone – một loại độc chất từng được sử dụng làm thuốc trừ sâu và diệt cá, có khả năng tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và đường tiêu hóa. Chỉ cần ăn một lượng rất nhỏ cũng có thể gây ngộ độc nặng.

Ngộ độc hạt củ đậu có thể gây ra nhiều triệu chứng nguy hiểm như: buồn nôn, nôn dữ dội, đau bụng quằn quại, tiêu chảy liên tục; người bệnh có thể rơi vào trạng thái vật vã, kích thích, bứt rứt không kiểm soát, co giật, rối loạn ý thức. Trường hợp nặng có thể đe dọa tính mạng, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn hạt củ đậu. Khi trồng củ đậu tại nhà, cần thu gom và tiêu hủy hạt ngay sau thu hoạch, đồng thời để xa tầm tay trẻ em. Khi phát hiện người có dấu hiệu nghi ngộ độc, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, không chờ đợi hoặc tự xử lý tại nhà.

(Theo Vietnamnet, Công An Nhân Dân)