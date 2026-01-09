Làm "chuyện ấy" một mình gây hại cho thận?

Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, thủ dâm (masturbation) là hình thức tạo khoái cảm, hay tình dục không thâm nhập. Hành vi này còn được gọi là "tự sướng" hay làm "chuyện ấy" một mình.

Xung quanh chuyện "một mình", có không ít quan niệm truyền miệng cho rằng hành vi này có thể làm suy thận, đau thận hay thậm chí gây sỏi thận. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học cho thấy phần lớn những lo ngại trên đều xuất phát từ hiểu lầm, thiếu căn cứ y học.

Làm "chuyện ấy" một mình có gây hại cho thận không?

Câu trả lời ngắn gọn là không. Cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy "một mình" gây tổn thương thận. Hoạt động này không liên quan đến suy thận, sỏi thận hay đau thận như nhiều người vẫn lo ngại.

Tuy nhiên, cũng không có bằng chứng cho thấy "một mình" có thể trực tiếp cải thiện sức khỏe thận. Trên thực tế, sức khỏe thận chịu tác động nhiều hơn từ chế độ ăn uống, vận động hằng ngày, yếu tố di truyền, việc sử dụng thuốc và các bệnh lý nền như tiểu đường hay tăng huyết áp.

Nhiều người cho rằng làm "chuyện ấy" một mình có thể gây hại cho thận (Ảnh minh họa).

Thế nhưng, "một mình" có thể gián tiếp hỗ trợ sức khỏe tổng thể thông qua việc giúp giảm căng thẳng. Khi đạt cực khoái, não bộ giải phóng các chất như oxytocin và endorphin, mang lại cảm giác thư giãn. Việc kiểm soát stress tốt có thể giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp - một yếu tố liên quan đến bệnh thận - nếu đi kèm lối sống lành mạnh.

Một nghiên cứu nhỏ được đăng trên International Urology and Nephrology (tạp chí Quốc tế về Tiết niệu và Thận học) vào năm 2020 cho thấy, việc làm "chuyện ấy" một mình từ 3 - 4 lần/tuần, khi kết hợp với điều trị y khoa tiêu chuẩn, có hiệu quả tương đương thuốc hỗ trợ đào thải sỏi thận kích thước nhỏ. Hoạt động này còn giúp giảm nhu cầu can thiệp y khoa để phá sỏi.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng đây chỉ là kết quả bước đầu. Người nghi ngờ bị sỏi thận vẫn cần thăm khám và điều trị theo chỉ định của bác sĩ, không nên tự xử lý dựa trên thông tin này.

"Một mình" nhìn từ góc độ sức khỏe tổng thể

Các nghiên cứu cho thấy "một mình" là một phần bình thường của đời sống tình dục. Hoạt động này có thể giúp cải thiện tâm trạng, hỗ trợ giấc ngủ, giải tỏa căng thẳng và giúp mỗi người hiểu rõ hơn về cơ thể mình. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy việc kiêng "một mình" mang lại lợi ích sức khỏe rõ ràng.

Tuy nhiên, việc lạm dụng hoặc để hành vi này ảnh hưởng tới công việc, các mối quan hệ hay sinh hoạt hằng ngày có thể là dấu hiệu cần được quan tâm về mặt tâm lý.

Nhìn chung, không có cơ sở khoa học cho thấy làm "chuyện ấy" một mình gây hại cho thận. Đây là một quan niệm sai lầm đã tồn tại lâu nay. Trong khi đó, sức khỏe thận lại phụ thuộc chủ yếu vào lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, vận động đều đặn và kiểm soát tốt các bệnh lý nền. Nếu xuất hiện triệu chứng bất thường liên quan đến thận hoặc chức năng sinh lý, người bệnh nên trao đổi trực tiếp với nhân viên y tế để được tư vấn chính xác.