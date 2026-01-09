Nam doanh nhân luôn tự hào vì có nuốt ruồi "quý nhân", đi khám phát hiện điều bất ngờ

Thực tế tại các cơ sở y tế cho thấy không ít trường hợp bác sĩ đã phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, tìm mọi cách thuyết phục người bệnh điều trị sớm nhưng vẫn bị từ chối, chỉ vì quan niệm… phong thủy.

Nam doanh nhân luôn tự hào vì có nốt ruồi "quý nhân"

Phong Anh (32 tuổi) làm công việc kinh doanh tự do luôn tự hào có nuốt ruồi "quý nhân mang lại tiền tài, danh vọng" nên rất tự hào. Tuy nhiên, trong một lần đi khám da gần đây, bác sĩ cảnh báo nốt ruồi tại vị trí cằm của anh có nguy cơ ung thư hóa rất cao. Bác sĩ đã khuyên anh cần can thiệp điều trị sớm. Tuy nhiên, Phong Anh chia sẻ với bác sĩ rằng anh đã đi xem phong thủy. “Thầy nói đây là nốt ruồi quý nhân, tài lộc”, anh kể. Do đó, anh lo ngại nếu tẩy sẽ ảnh hưởng tới công việc kinh doanh.

TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ & Phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết trường hợp của bệnh nhân trên không hề hiếm gặp.

Điển hình là những bệnh nhân có nốt ruồi ở vùng cằm hoặc có nốt ruồi ở môi dưới. Bệnh nhân đến khám và nói với bác sĩ đó là "phong thủy mang lại tài lộc, may mắn, cuộc sống sung túc". Chính vì vậy, dù được bác sĩ cảnh báo, nhiều người vẫn lựa chọn giữ lại.

Bác sĩ Sơn khám cho một trường hợp nam bệnh nhân (ảnh N.M).

“Xét về mặt y học, khi chúng tôi thăm khám và đánh giá, có những nốt ruồi, những tổn thương da tại các vị trí đó có nguy cơ rất cao về ung thư hóa. Vì vậy, chúng tôi khuyên bệnh nhân nên cắt bỏ sớm để phòng ngừa ung thư. Có những người nghe theo và đồng ý điều trị”, bác sĩ Sơn nói.

Tuy nhiên, không ít trường hợp khiến bác sĩ rơi vào tình huống “bó tay”. Dù đã dành nhiều thời gian tư vấn, giải thích cặn kẽ, đưa ra các bằng chứng y khoa, hình ảnh lâm sàng và nguy cơ biến chứng, bệnh nhân vẫn kiên quyết từ chối can thiệp.

“Khi được hỏi lý do, họ thẳng thắn trả lời rằng thầy phong thủy nói đây là nốt ruồi tốt, nếu cắt đi thì sẽ mất tài lộc, ảnh hưởng đến vận mệnh. Vì vậy họ chấp nhận rủi ro về mặt y học hơn là đánh đổi niềm tin phong thủy”, bác sĩ Sơn chia sẻ.

Nhiều trường hợp tẩy nốt ruồi do niềm tin phong thủy

Trái ngược với trường hợp muốn giữ lại nốt ruồi thì cũng có những trường hợp muốn tẩy hoặc cắt bỏ nốt ruồi. Tuy nhiên, lý do phần lớn không xuất phát từ yếu tố y khoa mà chủ yếu vì thẩm mỹ hoặc niềm tin phong thủy.

Đối với y học, nốt ruồi chỉ được chỉ định cắt bỏ khi có nguy cơ ung thư hóa hoặc gây ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe. Nhưng trên thực tế, nhiều người Việt chưa thực sự quan tâm đến việc phòng bệnh, đặc biệt là phòng ngừa ung thư da.

Theo bác sĩ Sơn, rất nhiều bệnh nhân đến khám chỉ vì cho rằng nốt ruồi “xấu”, “phá tướng”, “cản trở công danh, tài lộc”. Không ít trường hợp quyết định đi tẩy nốt ruồi không phải do bản thân người bệnh mà xuất phát từ áp lực của người thân trong gia đình.

“Có những bạn trẻ nói thẳng với tôi rằng bố mẹ hoặc người lớn trong nhà bảo nốt ruồi này không tốt, phải cắt đi thì cuộc sống mới thuận lợi”, bác sĩ Sơn kể.

Theo các chuyên gia, niềm tin phong thủy là yếu tố văn hóa tồn tại lâu đời và khó thay đổi trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi đứng trước những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng như ung thư da, việc lắng nghe tư vấn y khoa và chủ động phòng bệnh là điều vô cùng quan trọng.

Nốt ruồi không phải lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng khi có dấu hiệu bất thường hoặc nằm ở vị trí nhạy cảm, người dân cần được thăm khám, theo dõi và điều trị đúng cách, thay vì đặt cược sức khỏe vào những quan niệm chưa được kiểm chứng.