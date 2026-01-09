3 bộ phận của cá rẻ mấy cũng không nên ăn: Ẩn chứa kim loại nặng, ký sinh trùng, thậm chí chất độc

Dưới đây là 3 bộ phận của cá được các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn.

Nội tạng cá: “Ổ chứa” độc tố và ký sinh trùng

Nội tạng cá bao gồm ruột, gan, mật và các cơ quan tiêu hóa. Đây là bộ phận dễ tích tụ vi khuẩn, ký sinh trùng và các chất độc từ môi trường nước. Đặc biệt với cá sống ở ao hồ, sông ngòi bị ô nhiễm, nội tạng có thể chứa dư lượng kim loại nặng, hóa chất nông nghiệp hoặc vi sinh vật gây bệnh.

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, ruột cá rất khó làm sạch hoàn toàn, ngay cả khi được rửa kỹ và nấu chín. Việc ăn nội tạng cá có thể gây đau bụng, tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, nhất là ở trẻ nhỏ và người có hệ miễn dịch yếu.

Riêng mật cá là bộ phận tuyệt đối không nên ăn. Nhiều trường hợp ngộ độc nặng, suy gan, suy thận cấp đã được ghi nhận do nuốt phải mật cá khi chế biến.

Ruột cá.

Mang cá và màng đen trong bụng: Bộ phận cần loại bỏ khi sơ chế

Mang cá là cơ quan hô hấp, trực tiếp tiếp xúc với nước nơi chứa nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng và tạp chất. Vì vậy, mang cá được xem là bộ phận bẩn nhất, thường chứa mùi tanh nặng và các chất ô nhiễm từ môi trường sống của cá.

Các chuyên gia thực phẩm khuyến cáo luôn cắt bỏ hoàn toàn mang cá khi sơ chế, kể cả với cá tươi. Ăn mang cá hoặc để sót trong quá trình nấu có thể làm món ăn kém an toàn và ảnh hưởng đến hương vị.

Ngoài ra, lớp màng đen trong khoang bụng cá cũng không nên ăn. Lớp màng này có thể chứa histamine và các chất gây kích ứng đường tiêu hóa, dễ gây buồn nôn, đau bụng nếu sử dụng.

Mang cá.

Da cá và mô mỡ dưới da: Cẩn trọng với kim loại nặng

Da cá, đặc biệt là da của các loài cá lớn hoặc cá biển sống lâu năm, có nguy cơ tích tụ kim loại nặng như thủy ngân, chì, cadmium. Các chất này thường tồn tại trong môi trường nước ô nhiễm và có xu hướng tích tụ ở lớp mỡ và da.

Dù da cá chứa collagen và một số dưỡng chất, nhưng nếu ăn thường xuyên hoặc không rõ nguồn gốc cá, nguy cơ phơi nhiễm kim loại nặng vẫn đáng lo ngại. Vì vậy, nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên chỉ nên ăn da cá khi chắc chắn cá sạch, rõ nguồn gốc và không nên lạm dụng.

Với phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người mắc bệnh gan, thận, việc hạn chế ăn da cá càng được khuyến cáo để giảm rủi ro sức khỏe lâu dài.

Da cá.

Lưu ý để ăn cá an toàn hơn

Các chuyên gia khuyến nghị, khi chế biến cá cần làm sạch kỹ, loại bỏ nội tạng, mang và màng đen, nấu chín hoàn toàn. Đồng thời, nên lựa chọn cá có nguồn gốc rõ ràng, hạn chế ăn cá quá lớn hoặc cá sống ở môi trường nước ô nhiễm.

Ăn cá đúng cách không chỉ giúp tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng mà còn giảm thiểu nguy cơ ngộ độc và bệnh tật, bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cả gia đình.