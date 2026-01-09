Độc tố Cereulide là gì và nguy hiểm ra sao?

Bacillus cereus và độc tố Cereulide là gì?

Theo thông tin từ Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế), Bacillus cereus là loại vi khuẩn gram dương, có khả năng di động, sinh nha bào và sản sinh độc tố gây ngộ độc thực phẩm. Đây là mối nguy hiểm đáng kể cho sức khỏe, đặc biệt trong ngành công nghiệp thực phẩm, vì ngộ độc có thể xảy ra ngay cả khi thức ăn đã được hâm nóng.

Về độc tố cereulide, theo các tài liệu khoa học, đây là chất có nguồn gốc vi khuẩn, gây ngộ độc thực phẩm và được tạo ra bởi một số chủng Bacillus cereus.

Triệu chứng nhiễm độc tố Cereulide

Nếu nhiễm độc tố Cereulide, triệu chứng thường thấy gồm nôn mửa hoặc tiêu chảy bất thường, và các triệu chứng này thường xuất hiện trong vòng 30 phút đến 6 giờ sau khi sử dụng.

Lương y Nguyễn Biên Thùy cho biết thêm, nếu trẻ tiêu thụ sản phẩm nhiễm cereulide, lượng độc tố xâm nhập có thể gây ra tình trạng nhiễm độc cấp tính với các biểu hiện như buồn nôn và nôn mửa; đau quặn bụng và khó chịu; tiêu chảy hoặc mất nước liên quan đến rối loạn tiêu hóa.

Những triệu chứng này giống như ngộ độc thức ăn cấp tính và có thể xảy ra trong vòng vài giờ sau khi tiếp xúc với độc tố. Vì trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có hệ miễn dịch, chức năng tiêu hóa và cơ chế đào thải chưa hoàn thiện, nên nguy cơ diễn tiến nặng cao hơn so với người lớn.

Đặc điểm khiến Cereulide trở nên nguy hiểm

Không bị phá hủy bởi nhiệt: Các độc tố thông thường có thể bị bất hoạt khi đun sôi, nhưng cereulide lại bền với nhiệt độ, khiến việc pha sữa bằng nước nóng cũng không đảm bảo an toàn nếu nguyên liệu đã bị nhiễm.

Ảnh hưởng lên chức năng tế bào: Cereulide có khả năng xâm nhập và làm rối loạn chức năng ty thể, trung tâm sản sinh năng lượng của tế bào, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể nếu hấp thụ với lượng lớn.

Trẻ nhỏ độc tố dễ gây hại hơn: Người lớn có thể chịu được mức độ độc tố nhất định nhờ chức năng gan thận và miễn dịch tốt hơn. Với trẻ sơ sinh, ngay liều rất thấp cũng có thể gây triệu chứng nghiêm trọng do thể trạng còn non nớt.

Do đó, BS Thùy khuyến cáo, không pha hoặc cho trẻ sử dụng những lô sữa nằm trong danh sách thu hồi. Cha mẹ và người chăm sóc cần kiểm tra mã lô và hạn sử dụng trên bao bì. Nếu trẻ có dấu hiệu khó chịu tiêu hóa sau khi dùng sản phẩm nghi ngờ, nên liên hệ ngay với bác sĩ hoặc cơ sở y tế để được tư vấn.