Vì sao có người bật cười, bật khóc - thậm chí chảy máu mũi khi "lên đỉnh"? Phụ nữ biết lý do cũng đỡ ngại

Khi nói đến "lên đỉnh", phần lớn mọi người thường nghĩ đến cảm giác khoan khoái, thăng hoa và thư giãn. Tuy nhiên, với một số người, đặc biệt là phụ nữ, khoảnh khắc “lên đỉnh” đôi khi lại đi kèm những phản ứng rất khác thường: Cười không kiểm soát, bật khóc, đau đầu, yếu cơ, thậm chí chảy máu mũi hay xuất hiện ảo giác thoáng qua.

Những phản ứng này không phải lời đồn hay câu chuyện truyền miệng. Một nghiên cứu mới được công bố trên Journal of Women’s Health đã chính thức gọi tên chúng là “peri-orgasmic phenomena” - tạm dịch là hiện tượng xảy ra quanh thời điểm đạt "lên đỉnh".

Nghiên cứu lần đầu “vén màn” hiện tượng nhạy cảm

Nghiên cứu do Tiến sĩ Lauren Streicher, chuyên gia sản phụ khoa tại Đại học Northwestern (Mỹ), dẫn đầu. Đây được xem là một trong những khảo sát quy mô đầu tiên tập trung vào các phản ứng thể chất và cảm xúc bất thường xảy ra khi "lên đỉnh" ở phụ nữ.

Nhóm nghiên cứu đã mời khoảng 3.800 phụ nữ xem một đoạn video ngắn giới thiệu về hiện tượng này, sau đó trả lời bảng câu hỏi ẩn danh gồm 6 câu liên quan đến những trải nghiệm cá nhân khi "lên đỉnh". Kết quả cho thấy 86 người xác nhận họ từng gặp ít nhất một phản ứng bất thường trong thời điểm lên đỉnh.

Con số này tuy không lớn, nhưng đủ để các nhà khoa học khẳng định: Hiện tượng này có thật, tồn tại và cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Những phản ứng thể chất không ai ngờ tới

Trong nhóm phụ nữ từng trải nghiệm hiện tượng quanh chuyện "lên đỉnh", 61% cho biết họ gặp các triệu chứng thể chất. Các phản ứng phổ biến bao gồm:

Đau đầu (33%)

Yếu hoặc mất lực cơ thoáng qua (24%)

Tê bì hoặc nóng ran ở chân (19%)

Khó chịu hoặc ngứa ran vùng mặt (6%)

Hắt hơi, ngáp, đau tai

Đáng chú ý, khoảng 2% ghi nhận hiện tượng chảy máu mũi ngay sau đó.

Dù nghe có vẻ đáng lo, các chuyên gia nhấn mạnh rằng phần lớn các triệu chứng này xảy ra trong thời gian ngắn và tự biến mất, không để lại hậu quả lâu dài.

Không chỉ là cơ thể, cảm xúc cũng “vỡ òa”

Điều bất ngờ hơn là 88% phụ nữ trong nhóm này cho biết họ có phản ứng cảm xúc mạnh khi đạt "lên đỉnh". Cụ thể:

63% từng bật khóc

43% cảm thấy buồn hoặc muốn khóc dù trải nghiệm tình dục là tích cực

43% từng cười không kiểm soát

Khoảng 4% mô tả cảm giác giống như ảo giác thoáng qua

Theo các nhà nghiên cứu, đây không hẳn là cảm xúc tiêu cực. Trái lại, nhiều phụ nữ cho biết họ không buồn bã, mà chỉ đơn giản là cảm xúc bị “dâng trào” quá mức, giống như khi con người khóc vì quá hạnh phúc.

Biểu hiện "khác thường" xảy ra khi nào và trong hoàn cảnh nào?

Nghiên cứu cũng cho thấy:

69% cho biết các hiện tượng này chỉ xảy ra thỉnh thoảng

17% gặp phải gần như mỗi lần đạt "lên đỉnh"

Các phản ứng này thường xảy ra khi quan hệ với đối tác, ít gặp hơn khi tự thỏa mãn hoặc sử dụng "thiết bị hỗ trợ"

Điều này cho thấy yếu tố cảm xúc, sự kết nối và kích thích thần kinh phức tạp trong quan hệ đôi lứa có thể đóng vai trò quan trọng.

Vậy có đáng lo ngại không?

Theo Tiến sĩ Lauren Streicher, câu trả lời là KHÔNG - trong hầu hết các trường hợp.

“Những phản ứng này nằm trong phổ đáp ứng tình dục của con người. Chúng hiếm gặp, nhưng không phải là bệnh lý”, bà nhấn mạnh. Vấn đề nằm ở chỗ, vì ít được nhắc đến, nhiều phụ nữ khi trải qua hiện tượng này thường hoang mang, xấu hổ hoặc lo sợ mình có vấn đề tâm lý hay thần kinh.

Việc nghiên cứu và công bố rộng rãi các dữ liệu này giúp bình thường hóa trải nghiệm, giảm cảm giác cô đơn và lo lắng cho người trong cuộc.

Góc nhìn khoa học: Não bộ và hormone “quá tải”

Khi "lên đỉnh", não bộ giải phóng hàng loạt chất dẫn truyền thần kinh như dopamine, oxytocin và endorphin - những hormone liên quan đến khoái cảm, gắn kết và cảm xúc. Ở một số người, sự bùng nổ này có thể khiến hệ thần kinh phản ứng quá mức, dẫn đến các biểu hiện thể chất và cảm xúc khác thường.

Nói cách khác, đó có thể là cái giá của việc cảm nhận quá mạnh.

Cười, khóc hay những phản ứng lạ khi lên đỉnh không phải điều đáng xấu hổ. Chúng hiếm, nhưng có thật và trong đa số trường hợp, hoàn toàn vô hại.

Hiểu đúng về cơ thể mình không chỉ giúp phụ nữ an tâm hơn, mà còn mở ra những cuộc trò chuyện cởi mở, lành mạnh hơn về sức khỏe tình dục - một lĩnh vực vẫn còn nhiều điều bị bỏ ngỏ.

Theo NYpost