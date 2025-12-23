Yoona suốt 20 năm không già nhờ 3 quy tắc

Gần hai thập kỷ kể từ khi debut cùng SNSD, Yoona vẫn luôn là một trong những cái tên được công chúng nhắc đến khi nói về nhan sắc “bất biến theo thời gian” của Kbiz. Từ hình ảnh nữ thần Kpop cho đến hiện tại, khi đã ở độ tuổi 35 và hoạt động song song ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất, mỹ nhân sinh năm 1990 gần như không tạo cảm giác bị thời gian bỏ lại phía sau. Ngược lại, vẻ đẹp của cô được nhận xét ngày càng rạng rỡ, chín muồi nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo, thanh thuần đặc trưng.

Yoona vẫn xứng với 2 từ nữ thần sau gần 2 thập kỷ bước chân vào làng giải trí. (Nguồn: Instagram)

Điều khiến công chúng đặc biệt tò mò không nằm ở những khoảnh khắc lộng lẫy trên thảm đỏ, mà ở visual đời thường của Yoona. Không cần makeup cầu kỳ hay filter dày đặc, nữ idol – diễn viên vẫn ghi điểm với làn da mịn màng, đều màu và thần thái nhẹ nhàng. Chính sự ổn định ấy khiến nhiều người tin rằng, bí quyết giữ nhan sắc của mỹ nhân xứ Hàn đến từ lối sống kỷ luật và thói quen chăm sóc bản thân bền bỉ suốt nhiều năm.

Chú trọng 3 bước tẩy trang, kem dưỡng ẩm và kem chống nắng

Yoona từng chia sẻ cô coi bước làm sạch là nền tảng quan trọng nhất trong chu trình dưỡng da. Dù lịch trình dày đặc, quay phim hay tham gia sự kiện liên tục, cô vẫn không bao giờ bỏ qua việc tẩy trang kỹ lưỡng. Với nữ diễn viên, việc loại bỏ hoàn toàn lớp trang điểm, bụi bẩn và dầu thừa không chỉ giúp da “thở” mà còn hạn chế tối đa nguy cơ lão hóa sớm. Sau bước làm sạch, nữ diễn viên ưu tiên các sản phẩm dịu nhẹ, tránh làm tổn thương hàng rào bảo vệ da.

(Nguồn: X)

Bên cạnh đó, dưỡng ẩm được xem là “chìa khóa vàng” giúp Yoona duy trì làn da căng mướt suốt nhiều năm. Cô thường lựa chọn những sản phẩm có kết cấu nhẹ, thấm nhanh, đủ cấp nước nhưng không gây bí da – đặc biệt phù hợp với lịch trình dài ngày dưới ánh đèn phim trường. Theo Yoona, làn da đủ ẩm không chỉ trông khỏe khoắn hơn mà còn giúp lớp makeup bám đẹp, hạn chế tình trạng mốc hay xuống tông.

Một thói quen khác được Yoona duy trì gần như tuyệt đối là sử dụng kem chống nắng mỗi ngày. Dù trời nắng hay râm, dù hoạt động ngoài trời hay trong nhà, nữ diễn viên vẫn xem chống nắng là bước không thể thiếu. Cô cũng thường xuyên che chắn cẩn thận bằng mũ, kính râm khi ra ngoài, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ tia UV – nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa da.

(Nguồn: Starnews)

Tập luyện đều đặn, không ép cân

Không chỉ chăm sóc da từ bên ngoài, Yoona còn rất chú trọng đến chế độ sinh hoạt bên trong. Thay vì ăn kiêng khắc nghiệt, cô duy trì chế độ ăn uống cân bằng, ưu tiên rau xanh, trái cây tươi và protein lành mạnh. Việc uống đủ nước mỗi ngày cũng được Yoona xem là yếu tố quan trọng giúp cơ thể và làn da luôn ở trạng thái tốt nhất. Ngoài ra, các bộ môn vận động nhẹ nhàng như yoga, pilates giúp nữ thần Kpop giữ vóc dáng thon gọn, đồng thời giảm căng thẳng – yếu tố ít nhiều ảnh hưởng đến nhan sắc.

(Nguồn: Instagram)

Ngủ đủ, hạn chế makeup khi không có lịch trình

Với Yoona, giấc ngủ chính là loại “mỹ phẩm” tự nhiên đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt nhất. Dù lịch trình dày đặc, cô vẫn ưu tiên ngủ đủ giấc và tận dụng những khoảng thời gian trống để nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng.

Ngoài ra, thành viên SNSD luôn trung thành với lối trang điểm tự nhiên, tập trung vào lớp nền mỏng nhẹ, làn da trong veo và đôi môi tươi tắn. Cô hạn chế makeup quá đậm trong đời thường, vừa giúp da được nghỉ ngơi, vừa giữ trọn hình ảnh thanh lịch, đúng với khí chất “nữ thần quốc dân”.

Suốt gần 20 năm hoạt động, Yoona không chỉ là biểu tượng nhan sắc của một thế hệ idol, mà còn trở thành hình mẫu cho lối làm đẹp bền vững. Và có lẽ, đó mới là “bí quyết” đắt giá nhất giúp cô luôn giữ vững vị trí nữ thần trong lòng công chúng trong 1 khoảng thời gian dài.

Khả năng "đóng băng nhan sắc" của Yoona luôn khiến dân tình phải choáng ngợp. (Nguồn: Instagram)

Nguồn: Kbizoom, Nate, Soompi