Mẹ tôi bảo: Cứ mặc đồ đen theo 5 công thức này là "auto" sang chảnh

Trong bảng màu thời trang, màu đen luôn giữ một vị trí đặc biệt. Không quá phô trương nhưng đủ mạnh mẽ, không cầu kỳ nhưng luôn sang trọng, đồ đen có khả năng "cứu nguy" cho mọi tình huống, từ đi làm, đi chơi đến những buổi hẹn cần sự chỉn chu. Tuy nhiên, mặc đồ đen sao cho không nhàm chán lại là một câu chuyện khác.

Nếu bạn đang tìm kiếm những cách phối đồ với gam màu quyền lực này, 5 công thức dưới đây sẽ là gợi ý an toàn nhưng chưa bao giờ lỗi mốt.

Item màu đen và be

Sự kết hợp giữa đen và be là minh chứng rõ ràng cho vẻ đẹp của phong cách tối giản. Be mang lại cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp, giúp trung hòa nét sắc sảo đôi khi có phần "lạnh" của màu đen. Chỉ cần một chiếc áo be dáng rộng phối cùng quần đen ống đứng, bạn đã có ngay một outfit thanh lịch, phù hợp để đi làm hoặc gặp gỡ đối tác.

Với những ngày muốn trông nữ tính hơn, váy đen phối cùng áo khoác be hoặc cardigan mỏng là lựa chọn rất đáng thử. Đây là công thức dành cho những ai yêu thích sự tinh tế, không cần quá nhiều chi tiết vẫn toát lên gu thẩm mỹ rõ ràng.

Item màu đen và denim

Denim là "người bạn thân" của màu đen trong phong cách thường ngày. Sự bụi bặm, phóng khoáng của denim khi đi cùng nét trầm ổn của màu đen tạo nên tổng thể rất dễ mặc và dễ đẹp. Áo thun đen phối với quần jeans xanh là công thức quen thuộc, nhưng bạn có thể nâng cấp bằng cách chọn jeans ống suông, cạp cao hoặc denim wash nhẹ để tạo điểm nhấn.

Áo khoác denim mặc ngoài váy đen hoặc set đồ đen toàn tập cũng là cách hay để làm outfit bớt nặng nề. Với những ngày không biết mặc gì, chỉ cần một chiếc áo đen basic và quần jeans vừa vặn là đủ để bạn trông gọn gàng, trẻ trung mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Item màu đen và đồ họa tiết

Nếu lo sợ đồ đen quá đơn điệu, hãy thử kết hợp với các item họa tiết. Màu đen đóng vai trò như "phông nền", giúp họa tiết trở nên nổi bật hơn mà không gây rối mắt. Một chiếc áo họa tiết phối cùng quần đen sẽ là lựa chọn an toàn cho những ai mới bắt đầu thử phong cách này.

Ngược lại, váy hoặc quần họa tiết đi cùng áo đen trơn cũng mang lại hiệu ứng thời trang rõ rệt. Lưu ý chọn họa tiết có bảng màu hài hòa hoặc không quá nhiều chi tiết để giữ được sự cân bằng cho tổng thể. Đây là công thức dành cho những ngày bạn muốn làm mới bản thân nhưng vẫn muốn giữ nét chững chạc, dễ ứng dụng.

Item màu đen và trắng

Đen – trắng là cặp đôi kinh điển chưa từng bị thay thế trong làng thời trang. Sự tương phản rõ rệt giữa hai gam màu này mang lại cảm giác hiện đại, mạnh mẽ và rất "thời trang" dù cách phối đồ vô cùng đơn giản. Áo sơ mi trắng phối quần đen là hình ảnh quen thuộc nơi công sở, nhưng chỉ cần thay bằng quần ống rộng hoặc áo dáng oversized, tổng thể đã trở nên thời thượng hơn hẳn.

Với phong cách thường ngày, áo thun trắng phối cùng chân váy hoặc quần đen luôn là lựa chọn an toàn. Bạn có thể thêm phụ kiện như thắt lưng, túi xách hoặc giày đen – trắng để tạo sự liên kết. Công thức này đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích vẻ ngoài gọn gàng, cá tính nhưng không quá phô trương.

Quần đen và áo thun

Quần đen và áo thun là combo "quốc dân" mà ai cũng từng mặc ít nhất một lần. Tuy đơn giản, nhưng nếu chọn đúng form dáng và chất liệu, outfit này vẫn có thể trông rất cuốn hút. Áo thun trơn màu trắng, xám hoặc đen phối cùng quần đen ống suông sẽ mang lại cảm giác hiện đại, phù hợp với mọi nàng.

Để set đồ không bị nhàm chán, bạn có thể kết hợp quần đen với áo thun màu sắc nổi bật. Giày sneaker, loafer hay boots đều có thể kết hợp linh hoạt với công thức này. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày bận rộn, cần sự thoải mái nhưng vẫn muốn giữ hình ảnh chỉn chu.

