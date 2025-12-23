Tiểu thư Samsung khiến quá khứ của Kim Ji Won được nhắc lại

Không hổ danh là tiểu thư xuất thân từ gia tộc Samsung, Annie Moon mới đây khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi xuất hiện với tạo hình chaebol đúng nghĩa “hàng thật giá thật”. Chỉ một thay đổi nhỏ ở kiểu tóc, visual của nữ idol đã được nhận xét là lên hương rõ rệt: mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, phom chuẩn giúp gương mặt thêm sắc nét, khí chất cũng theo đó mà tăng vibe sang chảnh, lạnh lùng hơn. Không cần trang phục quá cầu kỳ, Annie Moon vẫn toát lên vẻ sắc lạnh, khí chất của giới tài phiệt khiến cộng đồng mạng thích thú.

Đáng chú ý, giao diện mới của ngôi sao sinh năm 2002 khiến nhiều khán giả liên tưởng đến tạo hình chaebol huyền thoại của Kim Ji Won (Yoo Rachel) trên màn ảnh, từ kiểu tóc, thần thái cho đến vibe tiểu thư kiêu kỳ nhưng cuốn hút.

Kiểu tóc cá tính giúp giao diện Annie Moon thêm bùng nổ. (Nguồn: X)

Với kiểu tóc mới, Annie Moon mang đến một diện mạo hoàn toàn khác biệt, cá tính và cool hơn. Mái tóc đen dài được duỗi thẳng, kết hợp cùng phần mái bằng dày phủ trán tạo cảm giác cổ điển, tôn lên khí chất tiểu thư. Kiểu tóc này giúp các đường nét gương mặt của Annie trở nên mềm mại hơn, đồng thời tạo hiệu ứng gương mặt nhỏ gọn, cân đối. Thành viên ALLDAY PROJECT lựa chọn layout makeup tông hồng đào ngoạt ngào, cân đối với eyeliner đậm để ánh nhìn thêm phần hút mắt. Nữ idol diện áo leather jacket đen để tăng thêm vẻ phóng khoáng.

Netizen dành nhiều lời khen cho giao diện mới của tiểu thư nhà Samsung.

Kiểu tóc của Annie khiến gợi nhắc đến Yoo Rachel - tạo hình tiểu thư chaebol nổi tiếng của màn ảnh Hàn do Kim Ji Won thủ vai. (Nguồn: Instagram)

Kể từ khi debut đến nay, Annie Moon gần như luôn trung thành với kiểu tóc dài rẽ ngôi giữa. Tuy nhiên, việc chuyển sang kiểu tóc mái bằng lần này lại mang đến hiệu ứng thị giác hoàn toàn khác, giúp gương mặt cô trở nên cân đối và hài hòa hơn. Phần mái dày che trán không chỉ tạo cảm giác khuôn mặt nhỏ gọn mà còn làm mềm các đường nét, mang lại vẻ dễ thương, trẻ trung hơn.

Annie Moon vốn gắn liền với kiểu tóc đen dài, rẽ ngôi giữa. (Nguồn: Instagram)