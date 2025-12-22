5 cách mặc đồ công sở giúp nàng trẻ hẳn ra, quan trọng là vẫn chuẩn thanh lịch

Trong môi trường công sở, việc ăn mặc không chỉ dừng lại ở gọn gàng, lịch sự mà còn là cách để bạn thể hiện phong cách cá nhân và giữ cho mình vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Không cần chạy theo xu hướng quá phức tạp, chỉ với những món đồ quen thuộc và cách phối khéo léo, bạn hoàn toàn có thể "hack tuổi" một cách tinh tế.

Dưới đây là 5 công thức mặc đồ công sở vừa dễ áp dụng, vừa giúp bạn trông trẻ trung hơn mỗi ngày đi làm:

Áo thun dài tay và quần ống suông

Áo thun dài tay tưởng chừng rất casual nhưng khi kết hợp cùng quần ống suông lại tạo nên tổng thể cực kỳ hợp môi trường công sở hiện đại. Ưu điểm lớn nhất của công thức này là sự thoải mái nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Bạn nên chọn áo thun trơn, chất liệu dày dặn, form vừa vặn để tránh cảm giác xuề xòa. Những gam màu trung tính hoặc pastel như be, xám nhạt, xanh nhạt sẽ giúp tổng thể trông trẻ trung và sáng sủa hơn. Khi sơ vin gọn gàng cùng quần ống suông cạp cao, vóc dáng sẽ được kéo dài đáng kể, tạo hiệu ứng cao ráo và năng động.

Áo trắng và quần âu

Không có gì "hack tuổi" hiệu quả hơn một chiếc áo trắng tinh khôi. Áo trắng mang lại cảm giác sạch sẽ, tươi mới và dễ dàng kết hợp với mọi kiểu quần âu. Để set đồ không bị già, bạn có thể ưu tiên áo trắng có thiết kế tối giản nhưng có điểm nhấn nhỏ như cổ tròn mềm mại, tay lửng hoặc chất liệu hơi bóng nhẹ.

Quần âu dáng suông hoặc ống đứng sẽ giúp tổng thể trông hiện đại hơn so với quần ôm sát truyền thống. Chỉ cần thêm một đôi giày mũi nhọn hoặc loafer là bạn đã có ngay diện mạo công sở trẻ trung mà vẫn rất chuyên nghiệp.

Áo blazer và quần jeans

Sự kết hợp giữa blazer và quần jeans chính là "chìa khóa" cho phong cách công sở trẻ trung, năng động. Blazer mang đến vẻ ngoài chỉn chu, trong khi quần jeans lại giúp giảm bớt cảm giác nghiêm túc, tạo sự cân bằng hoàn hảo.

Bạn nên chọn blazer dáng vừa, không quá rộng và có màu sắc nhã nhặn như be, nâu nhạt, xám sáng. Quần jeans xanh cơ bản hoặc xanh nhạt, dáng suông hoặc ống đứng sẽ giúp set đồ trông thời trang mà không phản cảm nơi công sở. Đây là công thức rất phù hợp cho những ngày bạn muốn đổi gió nhưng vẫn đảm bảo tính lịch sự.

Áo dài tay và chân váy suông

Nếu bạn yêu thích phong cách nữ tính nhưng không muốn trông "dừ" hơn tuổi, áo dài tay kết hợp chân váy suông là lựa chọn lý tưởng. Áo dài tay nên có thiết kế đơn giản, chất liệu mềm mại để tạo cảm giác nhẹ nhàng.

Chân váy suông dáng dài qua gối hoặc midi sẽ giúp tổng thể trông thanh lịch mà vẫn trẻ trung. Những gam màu sáng hoặc trung tính nhẹ nhàng như kem, hồng phấn, xanh pastel sẽ giúp set đồ thêm phần tươi mới. Khi kết hợp cùng giày bệt hoặc giày cao gót mũi tròn, bạn sẽ có diện mạo công sở vừa duyên dáng vừa hiện đại.

Váy liền sáng màu

Váy liền luôn là "bảo bối" hack tuổi nhanh gọn cho dân công sở, đặc biệt là những thiết kế có màu sắc tươi sáng. Một chiếc váy liền dáng suông hoặc chữ A, độ dài vừa phải sẽ giúp bạn trông trẻ trung mà không quá cầu kỳ.

Bạn nên ưu tiên các gam màu như xanh nhạt, be sáng, vàng pastel hoặc trắng ngà để tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoáng đãng. Thiết kế váy càng tối giản thì càng dễ ghi điểm, bởi sự tinh tế luôn mang lại hiệu ứng trẻ trung lâu dài. Chỉ cần phối thêm phụ kiện nhỏ gọn là bạn đã sẵn sàng cho một ngày làm việc đầy năng lượng.

Ảnh: Sưu tầm