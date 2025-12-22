Trần đời chỉ có Trần Nghiên Hy: 42 tuổi vẫn cân đẹp style công chúa và "trai ngoan" kém 19 tuổi

Không cần đến những màn lột xác ồn ào, Trần Nghiên Hy vẫn bền bỉ chinh phục khán giả bằng sức hút rất riêng của mình. Song hành cùng sự nghiệp diễn xuất ghi dấu qua nhiều tác phẩm được yêu thích, nữ diễn viên xứ Đài còn khiến công chúng không khỏi trầm trồ trước nhan sắc ngày càng trẻ trung, dường như thách thức thời gian. Bước sang tuổi ngoài 42, Trần Nghiên Hy vẫn giữ trọn vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng - nét cuốn hút đã trở thành dấu ấn không thể trộn lẫn trong lòng người hâm mộ.

Mới đây, tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng (Tencent Video All Star Night) , Trần Nghiên Hy tiếp tục chứng minh danh xưng "mỹ nhân không tuổi" của Cbiz khi được khen ngợi ngày càng trẻ trung, vẫn nguyên nét đẹp ngọt ngào ở tuổi U45.

Trần Nghiên Hy đi thảm đổ sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2025. (Nguồn: Weibo)

Tạo hình dự thảm đỏ của Trần Nghiên Hy nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Nữ diễn viên lựa chọn váy công chúa tông pastel nhẹ nhàng, thiết kế tầng bồng bềnh mang hơi hướng cổ tích, vừa giúp tổng thể thêm phần ngọt ngào vừa "hack tuổi" rõ rệt. Kiểu tóc xõa dài đơn giản, lối trang điểm trong veo càng làm nổi bật làn da mịn màng và thần thái dịu dàng – hình ảnh quen thuộc nhưng chưa bao giờ nhàm chán của Trần Nghiên Hy trên thảm đỏ.

Mỹ nhân Cbiz chọn thiết kế vát tầng màu pastel ngọt ngào. Ảnh: Weibo

Nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào ở tuổi 42 của Trần Nghiên Hy. Ảnh:Weibo

Không chỉ gây chú ý nhờ nhan sắc, thời gian gần đây Trần Nghiên Hy còn nhận được nhiều lời khen nhờ dự án phim mới " Thư kích hồ điệp" đóng cùng nam diễn viên trẻ Châu Kha Vũ. Bộ phim tạo sức lan tỏa mạnh mẽ nhờ lựa chọn đề tài khá mới mẻ: khắc họa hành trình của một người phụ nữ hậu ly hôn, đi tìm lại bản thân và hạnh phúc sau những đổ vỡ. Nhân vật trung tâm do Trần Nghiên Hy đảm nhận được xây dựng với chiều sâu tâm lý, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, dễ chạm đến cảm xúc khán giả nữ.

Tạo hình của nữ diễn viên trong phim mới được nhận xét là trẻ trun. Ảnh: Xiaohongshu

Đáng chú ý, dù chênh lệch tới 19 tuổi - Trần Nghiên Hy 42 tuổi còn Châu Kha Vũ mới 23 nhưng khi đứng chung khung hình, cả hai gần như không tạo cảm giác lệch tuổi. Sự trẻ trung của Trần Nghiên Hy cùng ngoại hình thư sinh, điềm đạm của Châu Kha Vũ giúp cặp đôi màn ảnh được nhận xét là "đẹp đôi bất ngờ", góp phần làm tăng sức hút cho bộ phim.

Trần Nghiên Hy đứng cạnh trai đẹp kém 19 tuổi nhưng cả hai vẫn không hề bị "lệch". Ảnh: Xiaohongshu

Trần Nghiên Hy ngày càng khẳng định danh xưng "mỹ nhân không tuổi" với làn da căng mịn, thần sắc rạng rỡ đầy sức sống. Vẻ đẹp ấy không chỉ là minh chứng cho nhan sắc thách thức thời gian, mà còn gợi nhắc hào quang của nàng thơ từng làm rung động khán giả khắp châu Á qua bộ phim Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Từng Theo Đuổi.



Nhan sắc một thời từng khuynh đảo châu Á của Trần Nghiên Hy. Ảnh: Xiaohongshu

Trần Nghiên Hy chứng minh sức hút của “mỹ nhân không tuổi” với làn da căng bóng và rạng rỡ nổi bật. Ảnh: Weibo

Bước sang tuổi 42, Trần Nghiên Hy vẫn khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước nhan sắc ngày càng trẻ trung, rạng rỡ như bị thời gian “bỏ quên”. Ảnh: Xiaohongshu



