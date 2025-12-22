Lại thêm một mẫu áo dài Tết dấy lên "thị phi" khắp MXH: "Cách tân" hay "phản cảm"???

Áo dài cách tân: Khi ranh giới sáng tạo trở thành tâm điểm tranh cãi

Thời điểm cuối năm luôn là mùa sôi động của các local brand khi đồng loạt tung ra những bộ sưu tập áo dài Tết, đáp ứng nhu cầu làm đẹp và chụp ảnh xuân của phái đẹp. Qua mỗi năm, áo dài lại được khoác lên mình những hơi thở mới: từ màu sắc, chất liệu cho đến phom dáng. Bên cạnh áo dài truyền thống, các mẫu áo dài cách tân ngày càng chiếm được sự quan tâm lớn bởi sự tiện dụng, mới mẻ và phù hợp nhu cầu và thị hiếu của phái đẹp Việt.

Tuy nhiên, câu chuyện "cách tân đến đâu là vừa đủ" vẫn luôn là đề tài gây tranh cãi. Bởi áo dài không chỉ đơn thuần là một trang phục, mà còn là biểu tượng văn hóa, gắn liền với thuần phong mỹ tục và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Ranh giới giữa sáng tạo và "làm quá", thậm chí phản cảm, đôi khi mong manh như một sợi chỉ vô hình.

MXH vừa bùng nổ một mẫu áo dài cách tân "biến tướng", đến mức thương hiệu ấy phải lên tiếng xin lỗi, thì nay các brand khác lại tiếp tục "khuấy đảo" xu hướng áo dài cách tân bằng một thiết kế "chẳng giống ai".

Đó là mẫu áo dài cách tân với phần áo lụa mỏng kết hợp quần ren đen, đặc biệt được mặc theo kiểu buông hờ cúc, chỉ cài tượng trưng, để lộ phần lớn thân áo bên trong. Chính chi tiết này đã khiến mẫu áo nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trái chiều.

Không ít ý kiến bày tỏ sự bất bình, cho rằng kiểu biến tấu này đã làm mất đi nét kín đáo, thanh lịch vốn có của áo dài, thậm chí bị đánh giá là đi ngược lại thuần phong mỹ tục, nhất là khi được gắn mác "áo dài Tết". Với nhiều người, Tết là dịp sum vầy, trang nghiêm và mang nhiều giá trị truyền thống, vì vậy những thiết kế bị cho là quá gợi cảm, phô trương khiến họ khó chấp nhận.

Nếu không gán hai chữ "áo dài" thì đó vẫn có thể là một mẫu đầm đẹp, gợi cảm

Thực tế thiết kế này không hề xấu, trái lại nếu không bị gán hai chữ "áo dài", đó hoàn toàn là một mẫu đầm sexy gợi cảm, thậm chí cá tính dành cho các nàng có gu thời trang phá cách. Thế nhưng vì các brand gọi đây là "xu hướng áo dài Tết", thành ra "thị phi" bủa vây lấy mẫu thiết kế này. Khó ai có thể chấp nhận, một mẫu áo dài lại được cách tân đến mức này.

Vẫn có rất nhiều người hỏi mua, thuê và nhiều shop may lại kiểu dáng này

Ở chiều ngược lại, vẫn có không ít ý kiến cho rằng đây đơn thuần là một lựa chọn thời trang. Trong bối cảnh xã hội ngày càng cởi mở, nhu cầu thể hiện cá tính và cái đẹp theo cách riêng là điều dễ hiểu.

Thực tế cho thấy, dù vấp phải nhiều tranh cãi, mẫu áo dài này vẫn được nhiều brand tiếp tục sản xuất, thậm chí các cửa hàng cho thuê áo dài cũng nhanh chóng nhập về. Lượng khách hỏi giá, hỏi thuê không hề ít, phần nào phản ánh sức hút nhất định của thiết kế này đối với một bộ phận người tiêu dùng.

Từ câu chuyện trên, có thể thấy áo dài cách tân đang đứng trước bài toán khó: làm sao để dung hòa giữa sáng tạo, thị hiếu thị trường và giá trị văn hóa truyền thống. Khi lợi nhuận, xu hướng và sự chú ý trên MXH trở thành động lực lớn, việc giữ được "chất" của áo dài càng đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng hơn từ các nhà thiết kế và thương hiệu.

Và xin các brand nhớ hai điều:

1 - "Ranh giới của sự sáng tạo và phản cảm mong manh như sợi chỉ vô hình"

2- "Đã sáng tạo, sexy đến mức này, xin đừng gán hai chữ 'áo dài' vào thiết kế".