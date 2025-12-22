Hậu bung bét tin hẹn hò với Jung Kook (BTS), Winter xuất hiện gầy trơ xương, dấu vết tình yêu mất tích

Sự xuất hiện của Winter (aespa) tại thảm đỏ lễ trao giải Melon Music Awards 2025 (MMA 2025) được tổ chức tại Gocheok Sky Dome, Seoul chiều ngày 20/12 đã trở thành tâm điểm của truyền thông và cư dân mạng. Đây là lần đầu tiên thành viên aespa lộ diện công khai tại một sự kiện lớn sau khi tin đồn hẹn hò của cô và Jung Kook (BTS) được khẳng định mạnh mẽ qua hình xăm đôi "3 chú chó" bị phát hiện.

(Ảnh: Xports News)

Winter diện chiếc váy mini đen dáng xòe với hoạ tiết hoa lá thêu kim tuyến vàng rực rỡ trên nền đen, điểm nhất là chi tiết nơ xinh xắn ở ngực. Thiết kế minidress hai dây giúp cô khoe vai trần và làn da trắng sứ, kết hợp với giày cao gót quai mảnh tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa gợi cảm

Kiểu tóc dài xoã tự nhiên với màu nâu ánh khói càng làm nổi bật gương mặt thanh thoát của Winter. Lớp makeup tông nude nhẹ nhàng với đôi môi hồng cam và đôi mắt sâu được tô điểm bằng phấn mắt ánh kim cũng góp phần tạo nên visual rạng rỡ.

Tuy nhiên, dù các thành viên đều được khen ngợi về nhan sắc cá nhân, netizen Hàn lại bắt đầu chỉ trích outfit của aespa vì "không match" với nhau. Nhiều bài đăng trending trên các diễn đàn cho rằng ba cô gái trông như đến từ ba nhóm khác nhau, không có sự đồng điệu trong styling: "Tại sao outfit của họ lại lệch pha thế này?", "Outfit của họ quá lộn xộn, aespa đẹp lắm nhưng stylist nên mặc đẹp hơn cho họ"...

(Ảnh: Osen).

Trong những bức ảnh cận mặt, Winter vẫn rạng rỡ tỏa sáng với nụ cười tự tin và thần thái chuyên nghiệp. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý và lo lắng chính là vóc dáng của nữ idol. Truyền thông Hàn Quốc miêu tả Winter trong lần xuất hiện này "gầy đến trơ xương", đặc biệt rõ ràng trong khung hình cùng các thành viên nhóm. Đôi vai nhỏ nhắn, xương quai xanh nhô cao, cánh tay gầy guộc và đôi chân khẳng khiu khiến nhiều người hâm mộ lo lắng về sức khỏe của cô.

(Ảnh: Xports News)

Winter được cho là có chiều cao thật trong khoảng 1m63, cân nặng dao động từ 42-46kg. Cùng với khung xương bé, cô vốn trông khá nhỏ nhắn. Tuy nhiên, tình trạng thiếu cân của nữ idol đã được lo ngại từ vài năm nay khi lịch trình làm việc của nhóm quá dày đặc. Các fan quốc tế và Hàn Quốc đã nhiều lần lên tiếng lo lắng về chế độ ăn uống và sức khỏe của Winter, đặc biệt trong bối cảnh aespa liên tục có comeback, tour diễn và các hoạt động quảng bá dày đặc, đặc biệt là áp lực lớn từ chuyện hẹn hò.

(Ảnh: MHN).

Đặc biệt nhất tại thảm đỏ MMA 2025 là khoảnh khắc người ta soi ra Winter đã nỗ lực che dấu hình xăm đôi trên cánh tay phải. Trong tất cả các bức ảnh tại sự kiện, không một dấu vết nào của hình xăm 3 chú chó xuất hiện như trước đây cho thấy dấu hiệu của việc makeup che xăm rất kỹ lưỡng trước khi xuất hiện. Điều này dẫn đến làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng Hàn Quốc, cho rằng Winter cũng giống như Jung Kook đang cố gắng che đậy đến phát mệt.

"Giờ ai cũng chỉ để ý hình xăm của cổ", "Đáng nhẽ từ đầu không nên như thế, hoặc che luôn ngay từ đầu. Muốn mọi người nhìn thấy, nhưng giờ bị phát hiện rồi thì đừng che che giấu giấu nữa. Khó chịu vô cùng", "Nhưng che khéo thật. Nhìn không biết được"...

(Ảnh: Xports News)

Trước đó, Jung Kook (BTS) cũng từng nhiều lần bị bắt gặp che đậy hình xăm tương tự bằng băng dán, áo dài tay hoặc phụ kiện. Sự trùng hợp này càng khiến tin đồn hẹn hò của cả hai được "củng cố" trong mắt netizen. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận người hâm mộ bênh vực Winter, cho rằng đây là quyền riêng tư của cô và việc có hay không có hình xăm đều không ảnh hưởng đến tài năng và sự nghiệp.