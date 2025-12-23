Người nổi loạn nhất BLACKPINK

Dù Lisa thường che giấu hình xăm trong các lịch trình tại Hàn Quốc, BLINKs vẫn phát hiện ra chúng qua các bức ảnh, concert và hoạt động của công ty Lloud. Điều đặc biệt là trong khi các thành viên BLACKPINK khác - Jisoo, Jennie, Rosé - đều giữ hình ảnh tương đối "sạch sẽ" không hình xăm (hoặc rất ít), Lisa lại là người duy nhất công khai đam mê loại nghệ thuật này, khiến cô trở thành thành viên "nổi loạn" nhất nhóm. Kể từ khi được nhìn thấy hình xăm đầu tiên vào năm 2023, sau 2 năm số lượng hình xăm mà nữ idol sở hữu đã vượt quá 1 bàn tay - chạm mốc 6 hình trải khắp các bộ phận cơ thể.

Ảnh: IGNV

Một điểm đáng chú ý là tất cả hình xăm của Lisa đều theo phong cách minimalist: đường nét mảnh, không màu sắc, thiết kế tinh tế. Đây là sự lựa chọn có chủ đích phản ánh gu thẩm mỹ của cô - thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn đầy cá tính.

1. Hoa Edelweiss - Giữa lưng

Lisa có hình xăm hoa edelweiss tinh tế nằm ở phần thắt lưng phía trên. Đây được coi là hình xăm đầu tiên của Lisa, được tiết lộ lần đầu vào tháng 3/2023 qua bộ ảnh trên tạp chí Harper's Bazaar Singapore. Hoa edelweiss được biết đến rộng rãi là loài hoa yêu thích của Lisa, khiến hình xăm này trở nên đặc biệt cá nhân.

Ảnh: Vogue

Edelweiss, hay còn gọi là hoa nhung tuyết, là loài hoa núi cao có nguồn gốc từ dãy Alps, tượng trưng cho sự thuần khiết, dũng cảm và tình yêu bất diệt. Trong nhiều nền văn hóa châu Âu, hoa edelweiss được coi là biểu tượng của sự kiên cường vì chúng mọc ở những vùng núi cao hiểm trở. Việc Lisa chọn loài hoa này như một hình xăm có thể phản ánh tinh thần mạnh mẽ và sự nỗ lực vượt qua khó khăn trong sự nghiệp.

2. Hình Xăm Tiên Nữ - Bắp Tay Phải

Trên cánh tay trước, Lisa có hình xăm một nàng tiên được minh họa đẹp mắt được nhìn thấy trên sân khấu concert Born Pink. Thiết kế tối giản với những đường nét mảnh mai này hoàn toàn phù hợp với phong cách minimalist mà Lisa ưa thích. Hình ảnh nàng tiên có thể tượng trưng cho sự tự do, ma thuật và giấc mơ - những yếu tố phù hợp với hình ảnh nghệ sĩ đầy sáng tạo của Lisa. Một số fan còn cho rằng đây là cách Lisa thể hiện khía cạnh mơ mộng, nữ tính trong tính cách của mình.

Ảnh: X

3. Hình Xăm Cá Heo - Mắt Cá Chân Trái

Một trong những hình xăm dễ thương nhất của cô là hình cá heo ở mắt cá chân. Lisa từng đề cập trước đây rằng cá heo là linh vật may mắn của cô, bởi vì khi lần đầu đến Hàn Quốc, mẹ của cô đã tặng cô một con búp bê cá heo để cầu may. Hình xăm này được coi là lời tri ân cho kỷ niệm đó.

Ảnh: X

Câu chuyện đằng sau hình xăm này đặc biệt cảm động khi nó gợi nhớ đến khoảnh khắc Lisa - lúc đó chỉ là một cô bé 14 tuổi rời Thái Lan để theo đuổi giấc mơ K-pop tại xứ người. Chú cá heo nhỏ không chỉ là biểu tượng may mắn mà còn là sợi dây kết nối Lisa với gia đình và quê hương.

4. Chữ "Lloud" - Mắt Cá Chân Phải

Ở mắt cá chân bên phải, Lisa có dòng chữ "Lloud" - tên của công ty giải trí mà cô thành lập khi hoạt động solo. Hình xăm này xuất hiện vào tháng 2/2024, chỉ vài ngày sau khi Lisa chính thức công bố thành lập công ty LLOUD vào ngày 8/2/2024.

Việc Lisa xăm tên công ty của mình lên da thịt cho thấy mức độ tự hào và cam kết của cô với công ty mới. Đây không chỉ là một dự án kinh doanh mà còn là tuyên ngôn độc lập của Lisa - một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp khi cô quyết định kiểm soát hoàn toàn định hướng âm nhạc và hình ảnh của chính mình.

Ảnh: IGNV

5. Chữ "Rockstar" - Cánh Tay Trái

Lisa tự hào khoe dòng chữ "Rockstar" ở phía cánh tay trái khi đây chính là tên của single solo đầu tiên từ full album đầu tiên. Hình xăm này được thực hiện bởi nghệ sĩ xăm hình nổi tiếng Park Gun Hye (@8ptattoo) tại Los Angeles vào tháng 7/2024, chỉ vài ngày sau khi "Rockstar" được phát hành. Việc Lisa xăm tên bài hát của mình lên người cho thấy tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của "Rockstar" trong sự nghiệp solo của cô, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ với tư cách nghệ sĩ độc lập.

Ảnh: Focus 27

6. Chữ "Dream" - Cổ

Trên cổ, Lisa có một hình xăm đơn giản nhưng đầy ý nghĩa: chữ "dream". Đây là hình xăm mới nhất của Lisa, được phát hiện vào tháng 7/2025. "Dream" cũng là tên của một track ballad trong album ALTER EGO. Từ "dream" (giấc mơ) không chỉ là tên bài hát mà còn là thông điệp cốt lõi trong hành trình âm nhạc của Lisa. Từ một cô bé Thái Lan 14 tuổi với ước mơ trở thành idol K-pop khi đến Hàn Quốc năm 2011, đến thành viên của nhóm nhạc nữ lớn nhất thế giới - tất cả đều bắt nguồn từ một "giấc mơ".