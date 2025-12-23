Từ chuyện cô gái 25 tuổi bị hoại tử vì ăn ức gà và rau: Giảm cân thế nào mới đúng?

Một câu chuyện giảm cân gây sốc gần đây đang khiến cộng đồng "ăn kiêng" không khỏi rùng mình. Một nữ influencer 25 tuổi tại Trung Quốc vì muốn giảm cân cấp tốc đã duy trì chế độ ăn cực đoan suốt nửa năm: chỉ ăn ức gà luộc và rau, gần như cắt bỏ hoàn toàn tinh bột và chất béo. Kết quả là cân nặng giảm nhanh, nhưng đổi lại, cô phải nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp, tụy bị hoại tử diện rộng, suýt mất mạng.

Theo thông tin được chia sẻ, trong suốt 6 tháng, cô gái này chỉ ăn ức gà luộc và bông cải xanh, gần như không đụng đến cơm, bánh mì, dầu mỡ hay các loại chất béo. Ban đầu, cân nặng tụt nhanh khiến cô tin rằng mình đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, gương mặt ngày càng xanh xao, cơ thể mệt mỏi, thiếu sức sống.

Cho đến một đêm, cô đau bụng dữ dội, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Kết quả xét nghiệm cho thấy men tụy tăng gấp 10 lần, tụy bị hoại tử diện rộng - dấu hiệu điển hình của viêm tụy cấp nặng. Câu chuyện này thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo: giảm cân không phải càng khắc nghiệt càng hiệu quả.

Nhiều người vẫn cho rằng "ăn càng nhạt, càng sạch thì càng tốt", nhưng ít dầu ít đường không có nghĩa là cắt bỏ hoàn toàn. Khi chế độ ăn bị đẩy đến mức cực đoan, cơ thể không còn khả năng tự điều chỉnh và hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Các bác sĩ cho biết, tuyến tụy cần một lượng chất béo nhất định để kích thích tiết dịch tụy, giúp tiêu hóa thức ăn bình thường. Khi một người duy trì chế độ cực kỳ ít chất béo trong thời gian dài, dịch tụy có thể bị ứ đọng, làm tăng áp lực lên tuyến tụy.

Trong trường hợp xấu, các enzyme tiêu hóa (như trypsin) có thể bị "kích hoạt sớm" ngay trong tụy, khiến tụy tự tiêu hóa chính nó, dẫn đến viêm tụy cấp – tình trạng có thể đe dọa tính mạng.

Đó cũng là lý do vì sao các hướng dẫn dinh dưỡng luôn nhấn mạnh: giảm dầu, giảm đường, chứ không phải loại bỏ hoàn toàn chất béo. Một chế độ ăn mất cân bằng không phải là giảm cân, mà là tự bào mòn sức khỏe.

Sau khi câu chuyện được lan truyền, nhiều người không giấu được sự sợ hãi: "Không ăn dầu mỡ cũng có thể nhập viện sao?", "Ăn toàn đạm mà không có chất béo đúng là liều mạng", "Giảm cân kiểu này khác gì tự hại mình?"...

Thực tế, để cơ thể hoạt động bình thường, chúng ta bắt buộc cần đủ 3 nhóm chất chính: tinh bột – chất béo – chất đạm. Việc cắt bỏ hoàn toàn một hoặc hai nhóm chỉ khiến trao đổi chất chậm lại, rối loạn hormone, dễ dẫn đến mệt mỏi, rụng tóc, mất kinh (ở nữ) và nguy hiểm hơn là các biến chứng nội tạng.

Chưa kể, giảm cân quá nhanh bằng cách ép ăn thường khiến cơ thể rơi vào trạng thái "sinh tồn", dẫn đến ăn bù, tăng cân trở lại nhanh hơn và khó kiểm soát hơn trước.

Từ góc độ cá nhân lẫn lời khuyên của chuyên gia, nhiều người sau khi "vỡ mộng" với các chế độ ăn cực đoan đều quay về nguyên tắc ăn 211 – một phương pháp giảm cân khoa học, dễ áp dụng và ít gây áp lực lên cơ thể.

Cụ thể, 211 nghĩa là:

- 2 phần rau củ: chiếm một nửa khẩu phần ăn, giúp cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và tạo cảm giác no lâu

- 1 phần đạm: thịt nạc, cá, trứng, đậu phụ… để duy trì cơ bắp và trao đổi chất

- 1 phần tinh bột tốt: cơm gạo lứt, khoai lang, yến mạch, bánh mì nguyên cám… thay vì cắt bỏ hoàn toàn carb

Điểm mấu chốt của 211 không nằm ở việc "ăn ít", mà là ăn đúng tỷ lệ. Khi cơ thể vẫn được cung cấp đủ tinh bột và chất béo lành mạnh, hệ tiêu hóa, nội tiết và trao đổi chất sẽ hoạt động ổn định hơn, hạn chế tình trạng mệt mỏi, chóng mặt hay sụt cân quá mức như các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt.

