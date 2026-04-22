Trong khi cả thế giới khuyến khích ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, Tổng thống Mỹ Donald Trump (79 tuổi) và nhà đầu tư thiên tài Warren Buffett (95 tuổi) đều yêu thích gà rán và nước ngọt.

"Các bác sĩ tim mạch luôn phản đối chế độ ăn nhiều chất béo và đường, nhưng Trump và Buffett, hai nhân vật nổi tiếng, lại tràn đầy năng lượng mỗi ngày và cố ý hoặc vô tình quảng bá thói quen ăn uống của họ", bác sĩ tim mạch Đài Loan (Trung Quốc) Lưu Trung Bình đã rất ngạc nhiên trước hiện tượng "đặc biệt" này.

Ông nhấn mạnh rằng mặc dù cả hai người nổi tiếng đều có thói quen ăn uống khác thường và không mấy quan tâm đến việc tập thể dục, nhưng họ đều có chung đặc điểm là "duy trì mối quan hệ tốt với bác sĩ của mình". Bác sĩ Lưu Trung Bình chỉ ra rằng Buffett đã trải qua xạ trị ung thư tuyến tiền liệt, trong khi Trump thường xuyên kiểm tra sức khỏe và uống liều cao aspirin để duy trì sức khỏe.

Mặc dù chế độ ăn uống và tập thể dục rất quan trọng, nhưng vẫn có nhiều trường hợp ngoại lệ. Một số người nỗ lực tập thể dục và kiểm soát chế độ ăn uống nhưng vẫn gặp vấn đề về sức khỏe, trong khi những người khác không tập thể dục và ăn uống tùy thích nhưng vẫn khỏe mạnh trong thời gian dài. Đây là những hiện tượng mà y học hiện đại vẫn chưa giải thích đầy đủ.

Tin tốt là những tiến bộ y học có thể giúp giảm thiểu một số thói quen không lành mạnh. Bác sĩ Lưu Trung Bình cho biết: "Đối với những người không thể cưỡng lại chế độ ăn nhiều tinh bột, nhiều đường và nhiều chất béo, chúng ta có thể sử dụng thuốc để giúp kiểm soát mức cholesterol và đường huyết, cho phép cơ thể duy trì sức khỏe tốt". Hơn nữa, ung thư giai đoạn đầu có tỷ lệ chữa khỏi cao; điều quan trọng là các bác sĩ cần can thiệp vào việc quản lý sức khỏe càng sớm càng tốt.

Lời khuyên từ bác sĩ tim mạch

Trước tình thế khó xử khi phải cân bằng giữa sở thích cá nhân với đồ ăn vặt và sức khỏe, bác sĩ Lưu Trung Bình đã chia sẻ lời khuyên của mình:

- Hãy bỏ thuốc lá: Hút thuốc là kẻ thù chính của sức khỏe và gây ra tác hại to lớn cho cơ thể.

- Khám sức khỏe định kỳ: Giữ tất cả các chỉ số trong phạm vi bình thường. Nếu bạn không thể tự mình làm được điều này, hãy tìm đến sự hỗ trợ của bác sĩ.

- Hãy làm theo lời khuyên của bác sĩ: sử dụng thuốc phòng ngừa khi cần thiết, điều trị sớm các bệnh nhẹ và phẫu thuật khi cần.

Nhiều người thắc mắc, vì thuốc có thể kiểm soát cholesterol và đường huyết, liệu họ có thể thoải mái ăn gà rán và uống cola như ông Trump không? Bác sĩ Lưu Trung Bình giải thích rằng, mặc dù thuốc có thể làm giảm đường huyết và cholesterol, nhưng sự tăng đột biến đường huyết và lipid máu khi ăn uống không kiểm soát vẫn có thể làm tổn thương thành mạch máu, vì vậy vẫn cần phải kiềm chế khi ăn uống.

Ông cũng cảnh báo rằng phương pháp nấu ăn rất quan trọng; chiên rán ở nhiệt độ cao và thực phẩm giàu tinh bột đã qua chế biến quá mức có thể gây kích ứng nội mô mạch máu, dẫn đến xơ cứng động mạch. Uống thuốc thường xuyên có thể duy trì mức đường huyết và cholesterol trung bình trong phạm vi khỏe mạnh, nhưng vẫn nên tránh các thực phẩm có hàm lượng calo quá cao.

Ông Trump đang dùng liều cao aspirin, liệu có thể làm theo? Bác sĩ Lưu Trung Bình cảnh báo rằng aspirin là thuốc chống kết tập tiểu cầu, có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, bao gồm xuất huyết đường tiêu hóa, da và não. Do đó, cần phải đánh giá nguy cơ tim mạch của bản thân trước khi dùng, và chỉ nên dùng nếu lợi ích vượt trội hơn rủi ro. Đối với những bệnh nhân không có nguy cơ tim mạch cao, hiện tại không nên sử dụng để tránh làm tăng nguy cơ không cần thiết.

Ít vận động nhưng thích ăn tinh bột, nên làm gì?

Đối với những người không thể dậy sớm để tập thể dục và không thể cưỡng lại được tinh bột tinh chế, bác sĩ Lưu Trung Bình cũng đưa ra ba lời khuyên đơn giản để giảm nguy cơ tử vong đột ngột:

- Hãy đo huyết áp nhiều lần: Huyết áp cao làm tăng nguy cơ đột quỵ. Kiểm soát huyết áp có thể giảm nguy cơ tử vong đột ngột, và cũng có thể được sử dụng để điều trị khẩn cấp nếu phát hiện huyết áp tăng đột ngột.

- Xét nghiệm máu định kỳ: Nếu phát hiện đường huyết cao hoặc mỡ máu cao, hãy đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để được kê đơn thuốc. Thuốc có thể giúp bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

- Hãy nhớ uống đủ nước: Uống đủ nước có thể làm giảm độ nhớt của máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bác sĩ Lưu Trung Bình đặc biệt nhắc nhở chúng ta rằng những người không uống đủ nước trong thời gian dài dễ bị huyết áp cao, làm tăng nguy cơ tử vong đột ngột.

Trong khi những bí quyết sức khỏe của người nổi tiếng thu hút sự tò mò, bác sĩ Lưu Trung Bình nhắc nhở chúng ta rằng thể trạng và lối sống của mỗi người đều khác nhau. Điều quan trọng nhất là duy trì mối quan hệ tốt với bác sĩ và chăm sóc sức khỏe của mình thông qua lời khuyên chuyên nghiệp và phương pháp điều trị y tế tiên tiến!