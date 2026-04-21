Nặn mụn trên mặt, người đàn ông 51 tuổi phát triển khối u ác tính

Ông Tư, 51 tuổi, đến từ Dương Giang, Quảng Đông (Trung Quốc). Hơn hai tháng trước, một nốt mụn xuất hiện ở giữa trán ông. Lúc đầu, ông Tư không để tâm tới nó và thậm chí còn nặn mụn.

Bất ngờ thay, nốt mụn nhỏ bắt đầu vỡ ra, loét, sưng đỏ. Lúc đầu, ông Tư nghĩ rằng nó sẽ tự khỏi trong vài ngày, nhưng chỉ sau vài ngày, nốt mụn nhanh chóng to bằng quả trứng cút và không có dấu hiệu xẹp xuống. Chỉ đến lúc đó, ông Tư mới bắt đầu lo lắng.

Ông đến bệnh viện trong tình trạng khối mụn đã bị loét và chảy máu, vô cùng đau đớn. Các bác sĩ chẩn đoán nó là ung thư biểu mô tế bào vảy, một loại u ác tính phổ biến xuất hiện ở da vùng hàm mặt. Ông Tư không bao giờ ngờ rằng việc ông vô tình nặn phải lại có thể làm lộ ra một khối u ác tính.

Phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn hiện là phương pháp điều trị hiệu quả nhất đối với ung thư biểu mô tế bào vảy của ông Tư. Tuy nhiên, tổn thương của ông nằm ở giữa trán, khiến ca phẫu thuật rất khó khăn. Nếu dây thần kinh bị tổn thương, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến việc mí mắt không khép kín hoàn toàn.

Hơn nữa, do khối u có kích thước lớn, việc loại bỏ nó sẽ dẫn đến tổn thương mô rộng ở vùng trán, khiến phương pháp ghép da truyền thống không phù hợp với ông Tư. Thay vào đó, phải sử dụng phương pháp ghép vạt tự do, bao gồm việc lấy một vạt da, mô dưới da và mạch máu từ cẳng tay của bệnh nhân rồi nối nó với các mạch máu trên mặt.

Sau ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, khối u trên trán ông Tư đã được loại bỏ hoàn toàn, và ca tái tạo khuôn mặt của ông đã thành công. Ông được xuất viện và về nhà vào ngày thứ 6 sau ca phẫu thuật.

Bác sĩ đặc biệt nhắc nhở mọi người rằng nếu phát hiện bất kỳ khối u không rõ nguyên nhân nào trên mặt hoặc đường viền hàm, đừng tự ý điều trị bằng cách nặn hoặc cắt bỏ. Không nên tìm đến các phòng khám không được cấp phép, vì điều này có thể làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn và gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, trên bề mặt còn có một hình tam giác được gọi là tam giác nguy hiểm. Vùng da được đề cập, vùng hình tam giác được tạo bởi đường nối từ gốc mũi đến hai bên môi, được gọi là tam giác nguy hiểm. Không nên nặn mụn ở vùng này. Nặn mụn có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng, từ việc cần được chăm sóc y tế ngay lập tức đến những hậu quả đe dọa tính mạng. Tại sao lại như vậy? Chủ yếu là vì các mạch máu ở vùng này được kết nối với các mạch máu trong não. Nếu vi khuẩn từ mụn bị nặn ra và chảy ngược vào các mạch máu của não, nó có thể dễ dàng gây nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, rất khó điều trị.

Giữa não bộ và máu có một hàng rào máu não. Nhiều loại kháng sinh không thể vượt qua hàng rào này để vào não. Do hạn chế này, việc điều trị nhiễm trùng não kém hiệu quả hơn và dễ để lại di chứng hơn. Vì vậy, hãy cố gắng tránh nặn mụn trên mặt để ngăn ngừa những vấn đề nhỏ trở thành vấn đề lớn.