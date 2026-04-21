Ngạt khói nặng sau vụ cháy, đôi vợ chồng trẻ được hồi phục kỳ diệu

Ngày 21-4, Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận điều trị thành công 2 trường hợp là vợ chồng bị ngạt khói sau hỏa hoạn.

Đường thở của cả hai người bệnh bám nhiều bụi đen từ khói và tổn thương viêm sung huyết toàn bộ đường thở ghi nhận khi nội soi phế quản ống mềm tại giường

Trước đó, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị 4 trường hợp ngạt khói sau trận hỏa hoạn tại phường Tân Thới Hiệp. Trong đó, một trường hợp nhẹ đã xuất viện, một trường hợp bị bỏng nặng được chuyển điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hai bệnh nhân còn lại là vợ chồng trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp nặng và tổn thương đa cơ quan.

Chất tiết có rất nhiều muội than, tro bụi từ phổi của người bệnh được hút ra bằng phương pháp nội soi phế quản ống mềm tại giường

Thời điểm tiếp nhận, cả hai bệnh nhân đều trong tình trạng toàn thân bám nhiều muội than, tro bụi; có nhiều vết trầy xước ở tay chân. Người bệnh khó thở tăng dần, đau rát họng, ho khạc nhiều đờm đặc lẫn muội than. Kết quả thăm khám và cận lâm sàng cho thấy cả hai bị tổn thương phổi nặng do hít khói, rối loạn ý thức, suy hô hấp nặng, bỏng khí quản độ III và có dấu hiệu suy đa cơ quan.

Ngay sau nhập viện, ê-kíp điều trị đã tiến hành hồi sức tích cực với thở máy, hỗ trợ tuần hoàn và khí dung thuốc giãn phế quản, chống viêm theo phác đồ điều trị ngạt khói của ngành y tế.

Nhận định nguy cơ cao tổn thương đường thở do hít phải tro bụi và muội than, các bác sĩ chuyên khoa hô hấp đã triển khai kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm tại giường bệnh, kết hợp rửa phế quản ngay trong ngày nhập viện và duy trì nhiều ngày liên tiếp. Thủ thuật này giúp loại bỏ lượng lớn muội than, dịch tiết và chất độc trong đường thở, góp phần giảm viêm và cải thiện chức năng hô hấp.

Sau 8 ngày điều trị tích cực, từ tình trạng hôn mê, phải thở máy và hỗ trợ đa cơ quan, hai bệnh nhân đã hồi phục tốt, tự thở được, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Cả hai đã được xuất viện và tiếp tục tái khám theo lịch theo dõi.

Các bác sĩ nhấn mạnh ngạt khói có thể gây tử vong chỉ trong vài phút, nhưng vẫn có thể cứu sống nếu được xử trí đúng cách và kịp thời. Cụ thể:

Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân cần nhanh chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm, di chuyển đến nơi thông thoáng và liên hệ lực lượng chức năng. Những dấu hiệu như tím tái, khó thở, ho khạc đờm đen, khò khè, chóng mặt hoặc lơ mơ cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Đặc biệt, ngay cả khi đã thoát nạn và cảm thấy bình thường, nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào về hô hấp, người dân không nên chủ quan mà cần đi khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.