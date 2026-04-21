Phát hiện ung thư giai đoạn 4 ở tuổi 26, nam thanh niên hối hận: Giá như tôi không bỏ qua triệu chứng này

Theo thông tin từ tạp chí Parade, ung thư đại tràng vốn thường được nghĩ là bệnh của người lớn tuổi, nhưng thực tế đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở người trẻ. Tạp chí này đưa tin về trường hợp của David Lyon (Mỹ). Cú sốc đến với anh quá sớm: ở tuổi 26, anh được chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn 4, bệnh đã di căn đến gan. Điều khiến anh day dứt nhất là đã không nhìn nhận nghiêm túc dấu hiệu xuất hiện từ rất sớm.

Triệu chứng cảnh báo ung thư đầu tiên đến trong lặng lẽ

Trước khi phát hiện bệnh, David Lyon có cuộc sống khá điển hình của một thanh niên ở tuổi 20. Anh thường xuyên chơi khúc côn cầu nhiều buổi mỗi tuần và gần như không nghĩ ung thư có thể xảy ra với mình. Trong gia đình, ngoài ông nội từng mắc ung thư, anh không có tiền sử đáng chú ý.

David Lyon phát hiện mắc ung thư đại tràng giai đoạn 4 ở tuổi 26.

Chính vì thế, khi cân nặng giảm xuống, David không xem đó là tín hiệu bất thường. Anh kể: “Triệu chứng đầu tiên của tôi là sụt cân, nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều. Tôi cho rằng mình giảm cân vì đi tập gym và chơi thể thao nhiều. Tôi hối hận vì đã bỏ qua triệu chứng này”.

Sau đó, anh bắt đầu gặp thêm một dấu hiệu khác là đại tiện ra máu. Tuy nhiên, triệu chứng này không diễn ra liên tục nên tiếp tục bị bỏ qua. “Nó không xảy ra thường xuyên, nên tôi gạt đi”, David nói.

Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi khi David xuất hiện cơn đau dữ dội đến mức không thể đứng thẳng người. Anh gọi cho bác sĩ gia đình và được khuyên đến trung tâm tiêu hóa để kiểm tra. Tại đây, bác sĩ chỉ định nội soi đại tràng.

Kết quả nội soi cho thấy David có một khối u trong đại tràng. Kết quả sinh thiết khiến cuộc đời anh rẽ sang hướng khác: ung thư đại tràng giai đoạn 4, đã di căn đến gan.

“Đó không phải tin mà tôi chờ đợi ở tuổi 26”, anh nói thêm.

Điều khiến anh càng khó chấp nhận hơn là các bác sĩ không thể giải thích chính xác vì sao bệnh lại xảy ra.

Theo bác sĩ Bassam Estfan, chuyên gia ung thư tiêu hóa tại Cleveland Clinic, nguyên nhân khiến ung thư đại tràng gia tăng ở người trẻ hiện vẫn chưa được hiểu đầy đủ, dù có thể liên quan đến các yếu tố môi trường như chế độ ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến và lối sống ít vận động.

Ba năm điều trị và ca ghép gan cứu mạng

Ung thư đại tràng có thể di căn tới gan.

Sau cú sốc ban đầu, David bắt đầu hóa trị theo khuyến nghị của bác sĩ. Anh nói với ê-kíp điều trị rằng mình không muốn biết quá chi tiết về tiên lượng sống, chỉ muốn nghe hướng dẫn và cố gắng sống cuộc sống của một người 26 tuổi lâu nhất có thể.

David trải qua hóa trị trong ba năm. Trong khoảng thời gian đó, anh vẫn cố làm việc, chơi thể thao và duy trì nhịp sống bình thường nhất có thể. Khi khối u nhỏ lại, bác sĩ phẫu thuật đã cắt bỏ ổ ung thư nguyên phát ở đại tràng cho anh.

Sau đó, mục tiêu điều trị chuyển sang gan, nơi ung thư đã di căn đến. David được xạ trị chuyên biệt, rồi chờ ghép gan. May mắn đã đến khi gia đình nhận được cuộc gọi thông báo có gan hiến phù hợp. Anh được ghép gan, nằm viện hai tuần và hồi phục dần. Một năm sau ca ghép, David đang trong giai đoạn lui bệnh, chưa phát hiện dấu hiệu ung thư.

Đừng xem nhẹ những thay đổi bất thường

Từ hành trình của David, bác sĩ Estfan nhấn mạnh không ai có thể tự bảo vệ mình tuyệt đối khỏi ung thư. Ngay cả người trẻ, sống năng động, cũng có thể mắc bệnh. Vì vậy, bất kỳ thay đổi nào không bình thường của cơ thể, như sụt cân không chủ ý hay thay đổi thói quen đại tiện, đều cần được đi khám sớm.

Ngoài ra, bác sĩ khuyến nghị nên duy trì lối sống lành mạnh, ưu tiên chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải với nhiều rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, đạm thực vật và hải sản; đồng thời hạn chế thực phẩm siêu chế biến, rượu, nước ngọt, tránh thuốc lá và duy trì vận động. Việc tuân thủ lịch tầm soát ung thư theo khuyến cáo cũng rất quan trọng, bởi ung thư đại tràng thường không biểu hiện rõ cho tới khi đã ở giai đoạn muộn.

Nguồn: Parade