Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chỉ cần thoa một lớp kem có ghi chữ "chống nắng" là làn da đã được an toàn. Tuy nhiên, sự thật là số ca mắc ung thư da đang ngày càng tăng và một trong những nguyên nhân chính đến từ việc chúng ta chọn sai "lá chắn" kem chống nắng.

Theo Tiến sĩ Nora Jaafar, chuyên gia da liễu đang làm việc tại Anh, tia UV luôn hiện diện quanh năm, kể cả trong những ngày âm u hay khi bạn đang ngồi làm việc cạnh cửa sổ. Việc tiếp xúc tích lũy với tia UV trong nhiều năm không chỉ gây lão hóa sớm mà còn là con đường ngắn nhất dẫn đến ung thư da nếu bạn không biết cách "đọc vị" các thông số y khoa.

Để bảo vệ bản thân tối đa, Tiến sĩ Jaafar nhấn mạnh 2 thứ quan trọng nhất bạn nhất định phải tìm thấy và kiểm tra kỹ trên từng sản phẩm kem chống nắng:

1. Chỉ số SPF tối thiểu từ 30 trở lên cho khả năng bảo vệ UVB

Chỉ số SPF (Sun Protection Factor) là thước đo khả năng bảo vệ da khỏi tia UVB - thủ phạm chính gây ra tình trạng cháy nắng và tổn thương DNA bề mặt. Về lý thuyết, SPF 30 cho phép bạn ở dưới nắng lâu hơn gấp 30 lần so với khi không bảo vệ. Tuy nhiên, trong môi trường thực tế với mồ hôi và bụi bẩn, khả năng này giảm đi đáng kể và 30 chỉ lả con số tối thiểu, chưa đủ an toàn trong mọi trường hợp.

Đối với những người có tiền sử ung thư da hoặc hoạt động ngoài trời liên tục, da yếu hoặc mới làm càng thủ thuật/bào mòn (ví dụ laser, peel da...) Tiến sĩ Nora khuyến nghị nên ưu tiên SPF 50 trở lên.

Đặc biệt, bạn cần lưu ý rằng dù sở hữu tông da trắng hay sẫm màu, việc sử dụng SPF hàng ngày là quy tắc bắt buộc để ngăn chặn các đột biến tế bào gây nguy hiểm.

2. Xếp hạng sao UVA (UVA Star Rating) bên cạnh chỉ số SPF

Đây chính là thông tin then chốt mà nhiều người thường bỏ qua khi chọn mua và sử dụng kem chống nắng.

Tiến sĩ Nora cho biết, trong khi UVB gây cháy nắng tức thì, thì tia UVA lại âm thầm xuyên qua mây và kính, tấn công vào sâu cấu trúc da, gây lão hóa và tổn thương lâu dài. Tại Anh, các sản phẩm đạt chuẩn thường có thêm hệ thống xếp hạng sao cho khả năng chống UVA.

Ông nhấn mạnh, việc tìm kiếm một sản phẩm có chỉ số này đảm bảo rằng kem chống nắng của bạn có khả năng bảo vệ "phổ rộng". Sự cân bằng giữa khả năng chống UVB và UVA chính là chìa khóa để ngăn ngừa ung thư da hắc tố - loại ung thư da nguy hiểm nhất hiện nay.

Một số sai lầm khác khi dùng kem chống nắng

Bên cạnh việc tìm đúng 2 thông số trên, Tiến sĩ Nora cũng chỉ ra những sai lầm phổ biến khiến lớp bảo vệ này giảm hoặc mất đi tác dụng mà bạn cần tránh:

- Thói quen thoa quá ít kem: Đa số chúng ta chỉ thoa một lượng bằng một nửa so với tiêu chuẩn cần thiết. Để đạt được chỉ số SPF ghi trên bao bì, bạn cần thoa một lớp dày và đều lên toàn bộ vùng da tiếp xúc với ánh nắng.

- Quên thoa lại sau mỗi 2 - 4 giờ: Kem chống nắng không có tác dụng vĩnh viễn trong cả ngày. Sau mỗi 120 phút hoạt động ngoài trời, hoặc ngay sau khi bơi lội, đổ mồ hôi, bạn bắt buộc phải dặm lại một lớp mới để duy trì màng lọc bảo vệ.

- Chủ quan vào mùa đông, ngày không nắng: Tia UVA không thay đổi cường độ theo mùa. Việc chỉ chống nắng khi đi du lịch biển là một quan niệm sai lầm nguy hiểm. Hãy biến việc thoa kem chống nắng trở thành một phần không thể thiếu trong thói quen buổi sáng để bảo vệ làn da bền vững.

- Quá phụ thuộc vào kem chống nắng: Ngoài ra còn cần nhớ, bôi kem chống nắng không có nghĩa là bạn muốn ở ngoài nắng bao lâu cũng được. Thậm chí, vẫn không được lơ là các biện pháp chống nắng vật lý khác.

Việc chọn đúng loại kem chống nắng không chỉ là câu chuyện về thẩm mỹ hay ngăn ngừa sạm da. Đó là một quyết định y khoa quan trọng để bảo vệ tính mạng trước những tác động tiêu cực từ môi trường. Hãy kiểm tra ngay thân chai kem chống nắng của mình để đảm bảo bạn đang sở hữu một "vệ sĩ" thực thụ thay vì một lớp kem vô thưởng vô phạt.

Nguồn và ảnh: Express, Daily Mail, Tips And Tricks