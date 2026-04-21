Thai 'lạc chỗ' nằm ở vị trí nguy hiểm, bác sĩ cân não từng giây với ca mổ khó

Bệnh nhân L.P.A (40 tuổi, Hải Dương) nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài suốt 2 tuần nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Điều đáng chú ý là dù đã xét nghiệm máu cho kết quả có thai, song nhiều lần siêu âm (kể cả siêu âm đầu dò) tại một số cơ sở y tế, đều không phát hiện hình ảnh túi thai trong tử cung hay phần phụ.

Bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Phụ sản Trung ương khi cơn đau bụng của bệnh nhân đột ngột tăng dữ dội, lan xuống vùng hạ vị và thắt lưng. Trước diễn biến bất thường, các bác sĩ đã mở rộng hướng tiếp cận, chỉ định siêu âm ổ bụng và phát hiện một khối chửa kích thước lớn, kèm theo khối máu cục xung quanh.

Tuy nhiên, điều khiến ê-kíp đặc biệt lo ngại không chỉ là kích thước hay lượng máu tụ, mà chính là khối chửa nằm ở vị trí cực kỳ nguy hiểm: ngay phía trước tĩnh mạch chủ bụng (một trong những mạch máu lớn của cơ thể), nếu xảy ra tổn thương, nguy cơ mất máu ồ ạt và tử vong là rất cao.

Thai 'lạc chỗ' nằm ở chỗ cực nguy hiểm, bác sĩ cân não từng giây với ca mổ khó

Các bác sĩ nhận định khối thai đã phát triển với các gai rau có xu hướng xâm lấn “ăn” vào các tổ chức xung quanh. Khối chửa nằm sát mạch máu lớn, nguy cơ gai rau xâm nhập vào thành tĩnh mạch chủ là hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ một tác động nhỏ trong quá trình phẫu thuật cũng có thể dẫn đến chảy máu ồ ạt, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Ê-kíp đã nhanh chóng hội chẩn, xác định đây là một ca mổ khó, khác với những ca mổ thông thường, toàn bộ quy trình chuẩn bị được nâng lên cấp độ an toàn cao nhất: từ dự trù máu, chuẩn bị hồi sức tích cực cho đến xây dựng các kịch bản xử trí biến chứng.

Ê-kíp đã chủ động liên hệ trước với chuyên gia mạch máu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để sẵn sàng phối hợp nếu xảy ra tình huống tổn thương tĩnh mạch lớn trong phẫu thuật.

BSCKII. Nguyễn Thanh Tuấn - bác sĩ trực tiếp phẫu thuật , cho biết, khi mở ổ bụng, khối chửa được xác định nằm đúng vị trí nguy hiểm như chẩn đoán trước đó, xung quanh có khoảng 600 gram máu cục. Ngay lập tức, ê-kíp đã mời chuyên gia về phẫu thuật mạch máu - Bệnh viện Việt Đức cùng tham gia phối hợp phẫu thuật.

Sự phối hợp giữa hai kíp phẫu thuật đã tạo nên một quy trình xử trí chặt chẽ và chính xác đến từng thao tác. Khối chửa được bóc tách thận trọng, đồng thời kiểm tra và xử trí tổn thương tại tĩnh mạch chủ. May mắn, tổn thương chỉ ở lớp áo ngoài của mạch máu, các bác sĩ đã tiến hành khâu phục hồi ngay trong mổ, đảm bảo duy trì sự toàn vẹn của mạch máu.

Đáng chú ý, ngoài lượng máu tụ ban đầu, bệnh nhân gần như không mất thêm máu trong quá trình phẫu thuật. Đây là kết quả phản ánh rõ nét trình độ chuyên môn, sự phối hợp ăn ý cũng như khả năng kiểm soát tình huống của ê-kíp.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục ổn định, diễn biến thuận lợi và được xuất viện sau 5 ngày điều trị.

BS Tuấn cho hay, đây là một trong những trường hợp chửa ngoài tử cung ở vị trí hiếm gặp, đặc biệt liên quan đến mạch máu lớn, luôn tiềm ẩn nguy cơ rất cao.

Việc chẩn đoán sớm, đánh giá chính xác và chuẩn bị phương án phối hợp đa chuyên khoa là yếu tố quyết định giúp cứu sống người bệnh trong những tình huống nguy kịch.