Đau bụng đi khám, người đàn ông "sốc" phát hiện bàn chải nằm trong bụng 52 năm

Người đàn ông 64 tuổi họ Dương, sống tại tỉnh An Huy (Trung Quốc), bất ngờ phát hiện một chiếc bàn chải đánh răng mắc kẹt trong cơ thể suốt 52 năm.

Theo lời kể, ông vô tình nuốt phải dị vật này từ năm 12 tuổi nhưng vì sợ bị mắng nên không dám nói với gia đình, đồng thời cho rằng nó có thể tự phân hủy theo thời gian.

Một người đàn ông được phẫu thuật lấy ra chiếc bàn chải đánh răng mắc kẹt trong ruột suốt 52 năm. Ảnh: Douyin.

Trong một trường hợp khác, bệnh nhân họ Vương, sống tại Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), nhập viện trong tình trạng đau bụng. Khi thăm khám tại Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y Ôn Châu (cơ sở Long Cảng), các bác sĩ phát hiện một dị vật nằm trong tá tràng, nghi là nhiệt kế thủy ngân.

Kết quả chụp chiếu cho thấy đầu nhiệt kế đang tì trực tiếp vào thành ruột, tiềm ẩn nguy cơ gây thủng ruột và xuất huyết nội nghiêm trọng. Trường hợp này khiến cộng đồng mạng không khỏi kinh ngạc.

Một người bình luận: “Anh ấy thật may mắn khi chiếc nhiệt kế không bị vỡ và không rò rỉ thủy ngân".

Chiếc nhiệt kế sau khi được lấy ra vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên các vạch đo nhiệt độ đã bị mờ.

Khai thác bệnh sử, anh Vương tiết lộ đã vô tình nuốt chiếc nhiệt kế từ năm 12 tuổi nhưng vì quá sợ hãi nên không dám nói với bố mẹ. Thời điểm đó, do không có triệu chứng bất thường, sự việc dần bị lãng quên.

Ca phẫu thuật lấy dị vật được thực hiện trong khoảng 20 phút. Theo các bác sĩ, đây là ca can thiệp phức tạp do vật thể nằm trong cơ thể suốt thời gian dài, lại ở gần ống mật, làm tăng nguy cơ tổn thương thành ruột.

Theo số liệu từ Nhật báo Ôn Châu, mỗi năm Trung Quốc có hơn 1 triệu ca nhập viện do nuốt phải dị vật, trong đó trẻ em chiếm hơn 60%, người cao tuổi cũng chiếm tỷ lệ đáng kể. Những dị vật thường gặp gồm xương cá, xương gà, pin, nam châm và răng giả.

Các chuyên gia từ trung tâm nội soi của bệnh viện khuyến cáo, khi nuốt phải dị vật, người bệnh cần ngừng ăn uống ngay, hạn chế nuốt và nói, đồng thời nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó các bác sĩ lưu ý tuyệt đối không cố nuốt những miếng cơm lớn hay bánh bao với hy vọng "đẩy" dị vật xuống, cũng không nên uống giấm để làm mềm hay tự ý móc họng gây nôn. Những cách làm này không những vô tác dụng mà còn khiến niêm mạc bị tổn thương nghiêm trọng hơn, thậm chí dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như thủng thực quản hoặc ngạt thở.