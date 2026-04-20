Mỹ nhân "Đường Bá Hổ điểm Thu Hương" U60 mà "nóng bỏng như 20"! Bí quyết là làm 1 việc suốt nhiều năm khiến vóc dáng không chút mỡ thừa

Nữ minh tinh nổi tiếng Ôn Thúy Bình gia nhập làng giải trí sau khi đoạt ngôi Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc năm 1990. Sau đó, cô lấn sân sang nhiều lĩnh vực từ điện ảnh, truyền hình, ca hát đến dẫn chương trình, từng phát triển sự nghiệp tại Hồng Kông (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Người đẹp gia nhập làng giải trí năm 1989, đóng khoảng 30 phim điện ảnh, truyền hình, trong đó có vai Đông Hương ở Đường Bá Hổ điểm Thu Hương (1993), hợp tác Châu Tinh Trì, Củng Lợi. Cô còn góp mặt trong Fuyajo (Bất dạ thành), Hắc hồ điệp, Bao Thanh Thiên 1994. Suốt nhiều năm qua, hình ảnh gợi cảm và đầy kỷ luật của cô đã khắc sâu vào lòng công chúng, giúp cô trở thành một "mỹ nhân không tuổi" tiêu biểu trong lòng người hâm mộ!

Năm nay dù đã 55 tuổi, phong độ của cô vẫn cực kỳ ổn định, từ nhan sắc đến vóc dáng đều được duy trì hoàn hảo!

Gần đây, trong một chương trình truyền hình, cô đã chia sẻ bức ảnh mặc bikini chụp ở độ tuổi ngoài 50. Nhiều khách mời tại trường quay đã lầm tưởng đó là ảnh chụp thời cô 30 tuổi. Khi biết tuổi thật, cả trường quay đều thốt lên kinh ngạc: "Không thể tin nổi!". Vòng bụng phẳng lỳ cùng cơ bụng "số 11" hiện rõ khiến ai nấy đều tò mò làm thế nào cô có thể duy trì được như vậy cho đến tận bây giờ.

Thói quen vận động lâu năm là chìa khóa giữ gìn vóc dáng!

Ôn Thúy Bình tiết lộ rằng cô đã hình thành thói quen tập thể dục từ năm 20 tuổi. Đến nay, cô vẫn duy trì tập luyện khoảng 3 lần một tuần với nhiều bộ môn khác nhau để cơ thể luôn được vận động đa dạng. Cô cũng chia sẻ rằng ngay từ khi còn trẻ, cô đã có ý thức tăng cường tập luyện vùng bụng, vì vậy dù thỉnh thoảng có giảm cường độ tập, nhóm cơ lõi vẫn có nền tảng nhất định và không dễ bị chảy xệ.

Ngoài ra, vào mùa đông, cô thường cùng con gái đi trượt tuyết, biến vận động thành một phần tự nhiên của cuộc sống để duy trì sức sống cho cơ thể.

Tâm hồn trẻ trung còn quan trọng hơn vẻ bề ngoài

Bên cạnh việc quản lý vóc dáng, cô đặc biệt nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của "tâm thái" đối với ngoại hình. Ôn Thúy Bình tin rằng một người trông có trẻ trung hay không phần lớn đến từ trạng thái nội tâm. Cô chia sẻ những năm gần đây mình bắt đầu theo học tại các trường đại học cộng đồng để tìm hiểu về AI (trí tuệ nhân tạo), vẽ màu nước và sơn dầu, liên tục tiếp xúc với những điều mới mẻ.

Những tác phẩm sơn dầu cô trình bày trong chương trình có độ chi tiết và hoàn thiện rất cao, hoàn toàn không giống tác phẩm của một người mới bắt đầu! Cô tiết lộ tác phẩm đầu tay mất khoảng 4 tháng để hoàn thành, có những lúc cô vẽ liên tục từ 10 đến 12 tiếng. Đối với cô, hội họa không chỉ là sở thích mà còn là cách để rèn luyện sự tập trung, lắng đọng tâm hồn, từ đó duy trì được một tâm trạng ổn định và vui vẻ.

Có thể thấy, bí quyết "trẻ mãi không già" của Ôn Thúy Bình thực chất rất đơn giản: Kiên trì vận động đều đặn, duy trì sức mạnh cơ lõi, kết hợp với việc không ngừng học hỏi và giữ vững tinh thần lạc quan. Chính những điều này đã giúp cô ở độ tuổi 50+ vẫn toát lên vẻ trẻ trung và đầy sức sống!