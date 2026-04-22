Lời khuyên cho các gia đình hay ăn cơm trắng

Trên thực tế, gạo là lương thực thiết yếu của hơn một nửa dân số thế giới nhờ giá thành hợp lý và tính phổ biến. Tại Việt Nam, cơm gần như là món ăn không thể thiếu trong mỗi bữa, giúp cung cấp năng lượng để duy trì hoạt động suốt cả ngày.

Tuy nhiên, những tranh luận xoay quanh giá trị dinh dưỡng của gạo trắng vẫn luôn tồn tại. Một số quan điểm cho rằng loại thực phẩm này không tốt cho sức khỏe, nhưng điều đó không hoàn toàn chính xác. Nếu được sử dụng hợp lý và kết hợp cùng các nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng khác, cơm trắng vẫn có thể nằm trong một chế độ ăn uống cân bằng.

Gạo trắng cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, gạo trắng chủ yếu cung cấp carbohydrate – nguồn năng lượng nhanh cho cơ thể. Đây là lý do vì sao cơm đặc biệt phù hợp với những người cần phục hồi thể lực sau khi ốm hoặc tham gia các hoạt động tiêu hao nhiều năng lượng. Ngoài ra, gạo trắng cũng khá dễ tiêu hóa, không gây áp lực lớn lên hệ tiêu hóa.

Dù vậy, gạo trắng cũng có những hạn chế nhất định. Trong quá trình xay xát, lớp cám và mầm – nơi chứa phần lớn vitamin và khoáng chất – đã bị loại bỏ, khiến hàm lượng vi chất trong gạo trắng giảm đáng kể so với các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc ăn cơm mỗi ngày không phải là nguyên nhân trực tiếp gây hại cho sức khỏe. Điều quan trọng nằm ở khẩu phần, sự cân đối trong tổng thể chế độ ăn và cách bạn kết hợp thực phẩm. Nếu bữa ăn chỉ tập trung vào cơm mà thiếu rau xanh, chất đạm và chất béo lành mạnh, nguy cơ mất cân bằng dinh dưỡng sẽ tăng lên.

Tóm lại, cơm trắng không phải là thực phẩm “xấu” như nhiều người vẫn nghĩ. Khi được sử dụng với lượng phù hợp và kết hợp đa dạng thực phẩm, đây vẫn là nguồn năng lượng quen thuộc và hữu ích cho cơ thể.

Ăn cơm trắng thế nào để không làm tăng đường huyết?

Cơm trắng là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, nhưng nếu sử dụng không hợp lý có thể khiến đường huyết tăng nhanh. Để đảm bảo an toàn, đặc biệt với người cần kiểm soát đường máu, cần lưu ý một số nguyên tắc sau:

Kiểm soát khẩu phần ăn

Yếu tố quan trọng nhất là lượng cơm tiêu thụ trong mỗi bữa. Ngay cả những thực phẩm giàu tinh bột “lành mạnh” cũng có thể làm tăng đường huyết nếu ăn quá nhiều. Một khẩu phần cơm trắng chín hợp lý thường chỉ khoảng 1/3 đến 1/2 bát. Trong khi đó, khẩu phần tại nhà hàng thường lớn hơn nhiều, dễ khiến chúng ta ăn vượt mức cần thiết mà không nhận ra. Ăn càng nhiều cơm, lượng glucose đi vào máu càng cao, từ đó làm tăng nguy cơ tăng đường huyết đột ngột.

Kết hợp cùng thực phẩm giàu dinh dưỡng

Việc kết hợp cơm với các nguồn protein như thịt gà, cá, trứng, đậu phụ hoặc các loại đậu sẽ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó hạn chế tốc độ hấp thu đường.

Bên cạnh đó, bổ sung rau xanh giúp tăng lượng chất xơ, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tạo cảm giác no lâu hơn. Các chất béo lành mạnh từ quả bơ, hạt hoặc dầu ô liu cũng góp phần làm giảm tác động của tinh bột lên đường máu. Trộn cơm cùng các món ăn thay vì ăn riêng từng phần cũng là cách giúp cân bằng dinh dưỡng tốt hơn.

Ăn chậm, nhai kỹ

Thói quen ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến lượng thực phẩm tiêu thụ. Ăn chậm và nhai kỹ giúp cơ thể kịp thời nhận tín hiệu no, từ đó tránh ăn quá nhiều cơm. Khi kết hợp với việc uống đủ nước và phân bổ bữa ăn hợp lý trong ngày, bạn có thể giảm lượng tinh bột mà vẫn đảm bảo đủ năng lượng.

Duy trì vận động thường xuyên

Bên cạnh chế độ ăn, hoạt động thể chất đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết. Các bài tập như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, yoga hoặc bơi lội giúp cơ thể sử dụng hiệu quả lượng đường trong máu, hạn chế tích tụ năng lượng dư thừa. Đồng thời, việc vận động đều đặn còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và tinh thần.

(Tổng hợp)