5 dụng cụ nhà bếp nhà nào cũng có, dùng sai cách còn độc hơn thuốc trừ sâu

Chúng ta thường nghe thấy câu nói "Bệnh từ miệng mà vào", ý nói những gì bạn ăn vào có thể quyết định sức khỏe của chính bạn. Thế nhưng, bên cạnh chất lượng của thực phẩm, một yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ quên trong căn bếp của nhiều gia đình là việc sử dụng những dụng cụ nhà bếp sao cho đúng cách, không hại sức khỏe.

Dưới đây là 5 dụng cụ nhà bếp nhà nào cũng có, dùng sai cách còn độc hơn thuốc sâu.

1. Đũa dùng lâu ngày không được thay mới

Nhiều gia đình có thói quen sử dụng đũa gỗ hoặc đũa tre, tin rằng miễn là chúng không bị gãy thì không cần thay thế, và họ sử dụng chúng trong nhiều năm. Tuy nhiên, đũa tre và đũa gỗ dễ bị mốc do độ ẩm, thậm chí có thể sản sinh aflatoxin chỉ trong một ngày, làm tăng nguy cơ ung thư gan. Hơn nữa, nếu không được khử trùng kỹ lưỡng, chúng cũng có thể chứa vi khuẩn E. coli và tụ cầu vàng, gây ra các triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa hoặc viêm dạ dày ruột cấp tính.

Do đó, bạn nên thay đũa sau mỗi 3 đến 6 tháng.

2. Khăn không được phân loại

Những người thích dùng chung một chiếc khăn cho mọi việc nên cẩn thận, vì thói quen này dễ dẫn đến sự lây nhiễm chéo vi khuẩn. Các chuyên gia chỉ ra rằng lý do khiến khăn có mùi và cứng lại sau thời gian dài sử dụng là do chúng hấp thụ một lượng lớn dầu mỡ và cặn vôi, khiến các sợi vải bị cứng lại. Chúng cũng dễ dàng trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn.

Tốt nhất là nên sử dụng các loại khăn khác nhau cho các mục đích khác nhau; khăn lau bàn và khăn rửa chén nên được sử dụng riêng biệt, và nên thay chúng mỗi tháng một lần.

3. Dùng chảo chống dính trầy xước

Nếu nồi chảo chống dính của bạn bị trầy xước, bạn nên vứt nó đi ngay lập tức! Theo nghiên cứu, ngay cả một vết xước nhỏ 1 milimet trên lớp phủ (như Teflon) cũng có thể giải phóng hàng chục nghìn hạt vi nhựa. Một khi nuốt phải, những hạt này gần như không thể đào thải ra khỏi cơ thể và có thể gây hại cho sức khỏe về lâu dài.

4. Miếng rửa bát không được thay mới thường xuyên

Miếng cọ rửa có cấu trúc xốp và dễ giữ lại hơi ẩm, dầu mỡ và cặn thức ăn. Ngay cả khi trông có vẻ sạch sẽ, chúng vẫn có thể chứa đầy vi khuẩn. Do đó, cần phải giặt sạch và vắt khô ngay sau khi sử dụng, rồi bảo quản ở nơi khô ráo và thoáng khí.

Nên thay miếng cọ rửa ít nhất mỗi tháng một lần.

5. Dùng chung 1 chiếc thớt cho nhiều loại thực phẩm

Không chỉ nồi chảo bị xước nguy hiểm, mà thớt cũng vậy. Thớt gỗ sẽ xuất hiện các vết dao theo thời gian, khiến chúng dễ tích tụ bụi bẩn. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển mà còn cho phép vi khuẩn như E. coli hoặc Salmonella còn sót lại từ việc thái thịt sống lây nhiễm sang các nguyên liệu khác, có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm trong trường hợp nghiêm trọng.

Nên sử dụng ít nhất hai thớt để tách riêng thực phẩm sống và chín.