Căn bệnh khiến Thái Lan cảnh báo khẩn: Bộ Y tế khuyến cáo người dân 8 biện pháp phòng chống

Thông tin trên Tạp chí Tri thức, mới đây giới chức Thái Lan cho biết ngành y tế đang bước vào cuộc chạy đua với thời gian khi số ca melioidosis (sốt đất) liên tục tăng.

Theo thống kê, từ tháng 1 đến giữa tháng 4, nước này ghi nhận 732 ca mắc, trong đó 23 người không qua khỏi. Diễn biến này khiến hệ thống giám sát dịch tễ được siết chặt, các lực lượng y tế duy trì trạng thái sẵn sàng khi nguy cơ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phó phát ngôn viên chính phủ Lalida Periswiwatana cho biết Bộ Y tế đang theo dõi sát tình hình, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với căn bệnh tưởng chừng hiếm gặp nhưng có thể diễn tiến nhanh và nặng.

Thực tế, bệnh sốt đất đang được cảnh báo là Whitmore - một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, vốn tồn tại tự nhiên trong đất, bùn và nguồn nước bề mặt bị ô nhiễm.

Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, người có thể mắc bệnh khi tiếp xúc với đất, bùn hoặc nước chứa vi khuẩn qua các vết trầy xước, vết thương hở trên da; hít phải bụi hoặc giọt nước nhiễm khuẩn; hoặc sử dụng nguồn nước, thực phẩm bị ô nhiễm.

Whitmore có biểu hiện lâm sàng phong phú, dễ bị nhầm với nhiều bệnh lý khác, khiến việc chẩn đoán sớm gặp khó khăn. Bệnh có thể diễn tiến nặng với các biểu hiện như viêm phổi, hình thành áp xe ở nhiều cơ quan, nhiễm trùng huyết, thậm chí sốc nhiễm trùng và không qua khỏi nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Những người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan, thận, phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch hoặc thường xuyên tiếp xúc với môi trường đất, bùn, nước bẩn được xác định là nhóm có nguy cơ cao.

Theo cơ quan y tế, Whitmore là bệnh ít gặp và chủ yếu liên quan đến phơi nhiễm từ môi trường, không phải bệnh lây truyền phổ biến giữa người với người. Bệnh được ghi nhận nhiều tại khu vực Đông Nam Á và Bắc Australia.

Ảnh minh họa

Tại Việt Nam, mỗi năm vẫn xuất hiện các ca bệnh rải rác, với nguy cơ gia tăng sau các đợt mưa lớn, ngập lụt và bão lũ - thời điểm vi khuẩn trong môi trường có điều kiện phát tán mạnh hơn.

Theo Sức khỏe & Đời sống, để chủ động phòng bệnh Whitmore, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện 8 biện pháp sau:

1. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn, nước đọng, nước bẩn, nhất là tại khu vực ô nhiễm, khu vực bị ngập úng sau mưa lớn, bão lũ.

2. Sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp như giày, ủng, găng tay khi lao động, làm ruộng, làm vườn, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bùn đất sau mưa lũ hoặc khi phải thường xuyên tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn.

3. Che kín và chăm sóc tốt các vết thương hở, vết loét, vết bỏng; tránh để vết thương tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn. Trường hợp bắt buộc phải tiếp xúc, cần băng kín bằng vật liệu chống thấm và vệ sinh sạch sẽ ngay sau đó.

4. Không đi chân trần tại khu vực đất ẩm ướt, bùn lầy, vùng ngập nước; hạn chế tắm, bơi, ngụp lặn ở ao, hồ, sông, kênh rạch, vùng nước đọng nghi bị ô nhiễm, đặc biệt khi có vết thương hở.

5. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi lao động, sau khi tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn và trước khi ăn, uống.

6. Sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, ăn uống; bảo đảm an toàn thực phẩm, không sử dụng nguồn nước hoặc thực phẩm nghi bị ô nhiễm.

7. Người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh thận, bệnh phổi mạn tính, bệnh gan, suy giảm miễn dịch cần đặc biệt lưu ý thực hiện các biện pháp phòng bệnh nêu trên và chủ động bảo vệ các vết thương trên da để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

8. Sau khi tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn, nhất là sau mưa bão, ngập lụt, nếu có biểu hiện sốt, ho, đau ngực, khó thở, nổi áp xe, nhiễm trùng da hoặc tình trạng nhiễm trùng kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, nhưng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.